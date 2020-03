Virus no tienen cura. El tratamiento para estos agentes infecciosos se limita a alivio de la sintomatología o mantenerlos en remisión. El propio cuerpo se libera de ellos mediante la adecuada respuesta inmunológica. Las vacunas son el avance moderno para prevención de las discapacidades o letalidad que ocasionan estos enemigos. Cuando no hay vacunas, caso ahora del Covid-19, una vez contraemos el virus su combate está sujeto a la fortaleza inmunológica individual. En este sentido, resulta importante fomentar buena inmunidad. El envejecimiento induce inmunosupresión; también, padecimientos de salud crónicos. Alimentación saludable –abundante en vegetales y frutas-, práctica regular de ejercicio, no fumar, consumo de alcohol cero o moderado, son las recomendaciones generales para un sistema de defensa fuerte en todas las edades.