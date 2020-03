FP denuncia trama conspiradora contra exdirector de la PN Guillermo Guzmán Fermín

Santo Domingo – El secretario general del partido Fuerza del Pueblo, Antonio Florián, denunció este jueves "una trama conspiradora" que involucra al ministro de Interior y Policía, Ramón Fadul, y al asistente personal del presidente de la República, Robert de La Cruz, en contra del ex jefe de la Policía Nacional y dirigente de la FP, Guillermo Guzmán Fermín.

"El general retirado de la Policía Nacional, compañero Guillermo Guzmán Fermín, nos ha comunicado una serie de incidentes relacionados con el ministro Ramón Fadul, durante los cuales, el también integrante del Comité Político del PLD, ha intentado intimidarlo, implicando que lo están persiguiendo e investigando", sostuvo el secretario general de la Fuerza del Pueblo.

Por su parte, Guillermo Guzmán Fermín, explicó que ¨el pasado martes 3 de marzo, en el restaurante Mijas de la Capital, específicamente a las 4:00pm, el ministro Fadul, en compañía del subdirector del DNI, Robert De La Cruz, me indicó que tienen información que me señala liderando un grupo que él llama como paramilitares, con el propósito de dispararle a ciudadanos en las piernas durante las elecciones del próximo 15 de marzo¨.

"Le riposté al ministro Fadul que esa información, no solo es falsa, sino que responde a una trama que él y la dirección del PLD, planifican en mi contra, para ellos mismos provocar incidentes de violencia y adjudicarnos la responsabilidad por los mismos", añadió el general retirado de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo afirmó que "ni Monchi Fadul, ni quienes le acompañan, me intimidan con su burda trama conspiradora utilizando los recursos del estado para adelantar sus intereses políticos. Hacemos esta denuncia pública para que el pueblo conozca lo que intentan realizar, atentando contra la estabilidad democrática en la República Dominicana. Me encuentro ejercitando, como miles de veteranos policías y militares, nuestros derechos constitucionales, civiles y políticos. No podrán impedir nuestro legitimo derecho a la libertad de expresión y asociación, en busca de un mejor mañana para todos los dominicanos".

El secretario general de la Fuerza del Pueblo manifestó que la institución política que representa comunicó formalmente una denuncia al respecto, tanto a la Junta Central Electoral, como a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que conste los incidentes que involucran al ministro Ramón Fadul en actos de persecución política contra un dirigente de la FP.

"Presentamos formal denuncia contra Ramón Fadul y el PLD, y advertimos, que la Fuerza del Pueblo (FP), enfrentará cualquier intento de utilizar instituciones del gobierno para perseguir políticamente a ciudadanos y provocar violencia con la finalidad de adjudicar falsamente la responsabilidad a nuestro Partido", concluyó Antonio Florián mediante comunicado de prensa.