Fracisco Javier afirma PRM y PLD están comprometidos con democracia; dice diálogo seguirá avanzando

Santo Domingo.- El ministro de turismo, Francisco Javier García Fernández, afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), junto a sus aliados, son las dos fuerzas políticas que están comprometidas con la democracia del país y dijo que el dialogo seguirá avanzando porque el objetivo de este es trabajar para que las elecciones del próximo 15 de marzo se realicen de forma pacífica, ordenadas, transparentes.

Expresó que esta fue una reunión de mucha altura, donde cada partido político hizo su exposición sobre los temas que fueron planteados en la agenda. Además, explicó que no hubo oposición de ninguna de las partes y que los temas acordados fueron aprobados a unanimidad por los presentes.

Aseguró que con esta tertulia se le envía un mensaje importante, de tranquilidad y paz a toda la sociedad, ya que se inició un proceso fundamental de cara a los próximos comicios de marzo.

Francisco Javier explicó que la sociedad dominicana quiere que se produzcan eventos como este, donde las fuerzas políticas se sienten a plantear sus posiciones y apilen sus diferencias para llegar a un acuerdo pacífico.

Con relación a los partidos que no estuvieron presentes, expresó que al vivir en democracia, cada quien toma la decisión de participar o de ausentarse, “el que no quiere venir no se le puede obligar”, dijo.

Sostuvo que la característica principal de un suceso como este es que no se somete nada a votación y no se aprueban las cosas por mayoría, sino por consenso, por lo que no importa cuántas personas participen, lo importante es manifestar su posición.