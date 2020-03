La moda de llevar vestidos con tenis

¿Quién dijo que los vestidos con tenis no son una combinación perfecta llena de elegancia? Aún hay quienes creen que no, porque consideran que este tipo de mezcla sólo se ve bien con zapatillas. Lo cierto es que esta inusual combinación ha creado temor en muchas mujeres que no se atreven a dar el primer paso para lucirla. Sin embargo, hay mujeres que sí apuestan a este vestuario porque lo consideran uno de los mejores para sentirse cómodas y, sobre todo, fashion. No importa si el vestido es largo o corto, con unos zapatos deportivos podrás lucir bonita y llamar la atención entre quienes te rodean.