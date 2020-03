Mujeres extraordinarias

El mundo del arte y el espectáculo dominicano tiene muchas figuras que nos llenan de orgullo

El Día Internacional de la Mujer se celebra este domingo, una ocasión especial para reconocer los valiosos aportes y la lucha continua de las féminas dentro de la sociedad.

En esta oportunidad, la sección A&E de elCaribe, ofrece una lista representativa de mujeres que con su labor ejemplar y valentía han enaltecido, a pesar de las adversidades, los múltiples renglones del arte y el espectáculo de la República Dominicana.

Además de artistas, ellas son hijas, esposas, madres, mujeres líderes y ejemplos de superación, dedicación y orgullo para generaciones que luchan a favor de la igualdad, el respeto a los derechos sociales, políticos y culturales.

Símbolo de lucha por la vida

Juliana O’ Neal

Merenguera

Juliana O’Neal es más que una “reina del mambo”, como artísticamente se le llama en la música. Es un grandioso ejemplo de la lucha por la vida, de la fortaleza y de la voluntad. Sus tres batallas contra el cáncer han sido duras pruebas que han servido de estímulo para aquellos que luchan para amanecer cada día con una sonrisa, a pesar de las dificultades.

Fama a favor de la sociedad

Zoe Saldaña

Actriz

Si la fama no es para servir, no sirve para vivir. Zoe Saldaña no es una actriz que se acomoda en su trono de celebridad mundial. Su fama le abrió la oportunidad para hacerse sentir a favor de causas sociales. Y mucho que la ha aprovechado, elevando su voz, especialmente, por la protección de los derechos de los niños y la igualdad de la mujer en el mundo.

Soberanas de la música popular que enorgullecen

Fefita, Maridalia y Milly

Cantantes

Fefita La Grande, Maridalia Hernández y Milly Quezada son tres referencias obligadas cuando se proclama la música popular dominicana que ha enaltecido a la República Dominicana, dentro y fuera de sus fronteras. Cada una de estas estrellas ha labrado un camino de éxitos por separado en la industria discográfica, y su amor y defensa en favor de la nación que las vio nacer es una bandera que elevan en cualquier escenario del mundo.

Sinónimo de superación

Cheddy García

Actriz y humorista

Pocos imaginaron que esta actriz y humorista alcanzaría el sitial que ha logrado en el mundo del entretenimiento. Pero Cheddy García es una caja de sorpresas que ha mostrado que en la vida todo se puede con dedicación y entrega. Hoy es una influyente actriz, guionista, y productora de teatro y televisión. Es una voz inquebrantable a favor de la igualdad y el respeto de los derechos sociales.

Un rostro de marcada influencia y respeto

Jatnna Tavárez

Productora y Conductora de TV

El nombre de Jatnna Tavárez es sinónimo de entrega, encanto y sensibilidad que enaltece la figura de la mujer dominicana en los medios de comunicación. Es un rostro de marcada influencia, cuyo sello de calidad ha brillado por muchos años en la televisión nacional, como también lo hacen otras damas de la vieja y la nueva generación que lucha por la igualdad.

“La multifacética”; gran dama del arte

Cecilia García

Actriz, cantante y presentadora

La más completa. A Cecilia García cualquier traje le queda perfecto en el arte, por su elegancia y la calidad que es capaz de ofrecer en cada propuesta. Por eso le llaman “La polifacética”, a la que el escritor y político Juan Bosch llegó a llamar como “la diva dominicana”; una actriz, cantante, conductora, productora de televisión y de obras teatrales con un talento penetrante.

Voz inagotable de mucho prestigio

María Cristina Camilo

Locutora y actriz

Hace pocos meses, María Cristina Camilo celebró sus 101 de vida y aún sigue vigente como una maestra del buen uso de la palabra en los medios de comunicación. Sin duda, el “retiro” no está en el libro de vida de la primera locutora de República Dominicana y el primer rostro femenino que tuvo la televisión local. Camilo es una voz inagotable que enorgullece a los dominicanos que, además, han disfrutado de su encanto en el arte dramático, entre otras facetas.

Maestra de generaciones

Delta Soto

Primerísima actriz

La primerísima actriz Delta Soto es uno de los símbolos más fervientes del teatro dominicano. Desde que inició sus estudios en la Escuela la Milagrosa hasta convertirse en una de las grandes figuras de las tablas de todos los tiempos, su amor y su pasión por el teatro es un referente para las actuales y futuras generaciones que persiguen sus sueños apegadas a los buenos valores.