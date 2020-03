La Margara, candidota

He revisado el historial de Margarita Cedeño, desde que dejara de ser aquella abogadita de la oficina de Rodríguez del Orbe hasta estos días, pasando por sus dos primerdamajes y su par de vicepresidencias en esta pretendida república, y no he encontrado siquiera una frase pueril sobre ninguno de los problemas nacionales que todo político debe asumir en su discurso: educación, salud, empleo, seguridad pública o desarrollo económico, y lo más notable fue lo que dijo, al estilo Gonzalo, sobre “la victoria segurita de Leonel... de Danilo… de Gonzalo”… (¡Con razón la Margara es candidota, no candidata!).