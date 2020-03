“En la actualidad, no tenemos un mundo igualitario, y las mujeres están enojadas y preocupadas por el futuro. Están radicalmente impacientes por lograr un cambio. Es una impaciencia que tiene raíces profundas y que se ha estado gestando por años”, declaró la directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ex vicepresidenta de Sudáfrica, por este Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo. A 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995, Cuarta Conferencia Mundial Sobre La Mujer. Definió la igualdad entre mujeres y hombres como una cuestión de derechos humanos y persigue hacer realidad todos los derechos de las mujeres), hay avances pero ningún país ha logrado la igualdad de género. Mlambo-Ngcuka llama a no rendirnos y tener esperanza.