Cuerpo Consular celebra su 67 aniversario

SANTO DOMINGO. - Durante un encuentro realizado en las históricamente conocidas instalaciones del monumento Fray Antonio de Montesinos, el Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana celebró su 67 aniversario.

En un ambiente de camaradería, la Directiva del Cuerpo Consular encabezó el encuentro el cual contó con la participación de distintos representantes gubernamentales, del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular, quienes compartieron experiencias y anécdotas durante la velada.

“A nombre del Cuerpo Consular Acreditado en el país y de todos los que hoy nos acompañan, al celebrar la llegada de estos 67 años de fundación, reafirmamos nuestro compromiso de mantener en alto el ejercicio de la función consular, manteniendo vigentes sus ideales, a favor de la unidad y del servicio de los demás”, manifestó Clara Reid de Frankenberg, Cónsul Honoraria de Noruega y Decana del Cuerpo Consular.

Así mismo agradeció la presencia de la ex viceministra para Asuntos Consulares y Migratorios y actual embajadora dominicana en Argentina, Marjorie Espinosa quien asistió en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado.

El mismo sirvió de escenario para reconocer al Cónsul Honorario de Jamaica, Enrique De Marchena Kaluche, por su gestión como ex decano del Cuerpo Consular, así como a los honorables cónsules que han cesado en sus funciones como son Clara Porcella, ex cónsul de la República de Paraguay; Campos de Moya, ex cónsul de la India, y Ramón de la Rocha, ex cónsul de la República de Serbia, por su entrega y compromiso en el desarrollo del ejercicio consular.

posteriormente, Reid de Frankenberg agregó un brindis por la unión y confraternidad de los países que integran armónicamente la entidad, junto a los invitados que compartieron de un ameno encuentro.

En el Cuerpo Consular se encuentran representados más de 80 naciones soberanas, las cuales han delegado sus relaciones comerciales, económicas y socio culturales y de protección de sus intereses en destacados ciudadanos dominicanos y extranjeros.

La actual directiva del Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana está conformado por: Clara Reid de Frankenberg, Cónsul de Noruega y decana del Cuerpo Consular; José Manuel Romero, Cónsul de Albania y Vice Decano del Cuerpo Consular; Fernando González Nicolás, Cónsul de Malasia y secretario del CC; Gustavo Vega, cónsul de Polonia, Gustavo Vega y vicesecretario del CC; Virginia Velázquez de Simó, cónsul de la Federación Rusia y Tesorera del CC; y Federico Reyes, vice cónsul de Trinidad y Tobago y vicetesorero del CC.

Además de los vocales Julio Zeller, Cónsul de la República de Namibia; Virgilio Pérez Bernal, cónsul de la República del Salvador Antonio Lama, Cónsul de la República de la India; Tomás González, cónsul de la República de Kazajastan; Emilio Hasbun, cónsul de Barbados; Roberto Casoni, cónsul de la República Italiana en Puerto Plata; Bettina Panzardi, cónsul Honoraria de la República Oriental del Uruguay en Punta Cana; y los asesores Ricardo Koenig Cónsul Honorario de Antigua y Barbuda; Rosendo Álvarez III cónsul honorario de la República de Estonia, y Juan Barceló Salas, cónsul honorario de la República de Balarus.