Instan a diabéticos a mantener controles por COVID-19

Frente al hecho de que las personas con enfermedades crónicas preexistentes como hipertensión y diabetes son más vulnerables a sufrir complicaciones en caso de contraer el COVID-19, el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN) llamó a los pacientes con esta condición a mantener el mejor control metabólico posible.

El director general del INDEN, Ammar Ibrahim, explicó que cuando se desarrolla una infección viral como esta podría ser más complejo de tratar debido a las fluctuaciones en los niveles de glucosa, lo que podría provocar complicaciones en los diabéticos.

El galeno explicó que el virus puede prosperar en un entorno de glucosa en sangre elevada y que el sistema inmunitario s puede verse comprometido y conducir a un periodo de recuperación más largo.

Sostuvo que el motivo principal de este llamado no es crear pánico, sino para estar preparados y tener las informaciones correctas sobre esta enfermedad, “ya que en el INDEN creemos firmemente en que la prevención de cualquier enfermedad vale -en muchas ocasiones- más que el tratamiento”, dijo Ibrahim.

Dado el crecimiento exponencial que ha presentado en COVID-19 en los últimos días a nivel mundial, el Hospital de la Diabetes dio a conocer sus recomendaciones a fines de garantizar la salud y el bienestar de la población dominicana que padece de diabetes, y de sus familiares.

En ese sentido, les exhorta a monitorear de forma regular sus niveles de glucosa, revisar los medicamentos y dosis utilizadas, y evitar el uso de remedios caseros que puedan descompensar la diabetes.

Indicó que ante síntomas similares a los de la gripe como temperatura elevada, dificultad para respirar y tos acuda a nuestro centro o a su médico.

“Si está tosiendo flema puede indicar que tiene infección, por lo que debe buscar asistencia médica y tratamiento de inmediato y asegurarse de tener buen suministro de los medicamentos para la diabetes, en caso de tuviera que someterse a cuarentena por algunas semanas”, sostuvo.

Asimismo, se les recomienda tener suministro de agua suficiente, ya que cualquier infección aumentara los niveles de glucosa y aumentara su necesidad de líquidos.

Otras recomendaciones son las siguientes:

- Confirmar tener todos los datos de contacto de su médico de cabecera, centros hospitalarios cercanos, 911 y farmacias.

- Si vive solo, asegurarse de que alguien en quien pueda confiar sepa que tiene diabetes, ya que puede necesitar asistencia si se enferma.

- Seguir de cerca las informaciones y protocolos suministrados por el Ministerio de Salud Pública.

- Contactar a su médico si tiene alguna pregunta en particular y sobre los procedimientos para identificar el tipo de padecimiento de tipo respiratorio.

- Evitar contacto con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos.

Otras medidas a considerar son aquellas que han sido emitidas por las autoridades sanitarias internacionales, que son doblemente importantes para las personas que viven con diabetes y para cualquier persona que tenga contacto cercano con personas que viven con esta condición: lavarse bien las manos regularmente, evite tocarse la cara antes de lavarse y secarse las manos, no comparta alimentos, vasos, toallas; cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel o use la curva de su brazo si no tiene un pañuelo a mano.