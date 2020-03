Errores y aciertos en la organización de una boda

Las parejas deben planificarse, pautar un presupuesto y buscar ayuda de profesionales

Después que una pareja decide casarse y pone fecha, la primera dificultad que presentan es la organización de la boda. Una vez que se encarrilan en los preparativos, las parejas son bombardeadas por muchísimas personas, que aunque tienen la mejor de las intenciones ofuscan y confunden a los novios, comenta el experto en moda y asesor de imagen Sócrates Mckinney, quien recientemente realizó el congreso “No arruines mi boda”.

“Todo el mundo opina, se convierte en ‘wedding planner’, en decorador, en lumino-técnico, chef, y al final hay parejas que toman una mala decisión, por lo que ese proceso de contratación se hace más lento y poco eficiente”, expresa Sócrates.

Es por ello que resalta la importancia de que las parejas digan “lo que quieren, cómo lo quieren y con qué presupuesto”, así como, entender qué no hacer y qué no pedir al suplidor al momento de la boda.

“Al final de la jornada lo que se busca es que la pareja esté empoderada de cómo quiere su boda. Que sean lo suficientemente egoístas para poder decir, esta es la boda que quiero y no permito que nadie me la arruine”, explica Sócrates.

Los novios deben identificar cuál es el primer paso, una vez decidan casarme. “Hay muchas personas que dan como consejo, no planear la boda con una empresa reconocida, supuestamente porque va a salir más caro, pero al contrario, cuando la utilizas, tienes la confianza en una institución que tiene muchos años de experiencia y que sabe manejar incidencias”, señala el experto en la organización de bodas.

Cuando ese día especial se pone en manos de gente especializada, Sócrates comenta que éstos no cargan a la pareja con los preparativos, debido a que lo único que ellos necesitan es compartir juntos y con los invitados. “Cuando la cabeza del evento no es experta suele estresar la pareja, donde ellos tienen que ser los que más disfruten”, puntualiza.

Para Sócrates, complacer las frustraciones de generaciones anteriores desvirtúa de lo que realmente se quiere. “Entiendo que son las parejas las que tienen que decidir qué quieren realmente en suboda, así sea casarse debajo de un puente o en una caravana de motores, porque eso es lo que sueñan. Yo creo que no deben permitir a nadie que, por más amor que se le tenga, le imponga un estilo de boda al que ellos no se sienten identificados”, destaca.

Hay personas que traen patrones que en nuestro país no se usan, quizás porque lo vieron en una boda en China, en México, y si no es parte de nuestra tradición no tenemos por qué usarlo, aconseja Sócrates. “Pienso que la pareja tiene que estar totalmente identificada el uno con el otro, para poder transmitir eso a un profesional de la industria”, comparte a las parejas que desean casarse.

Figura del Wedding planner

La figura de un ‘wedding planner’ (planificador de bodas) es esencial, sostiene Sócrates, porque es quien filtra todas las inquietudes, incidencias, vicisitudes, de todas las empresas que van a trabajar en la boda, que andan en promedio entre 25 y 30 empresas.

“Hay novias que quieren ellas controlarlo todo. Todo ese estrés del día anterior y del día de la boda se lo cargan. Ellas deciden dónde va todo y no delegan en las empresas que han contratado el sueño de su boda, revela Sócrates a elCaribe.

Además, señala que no se deben contratar a familiares dentro del equipo importante de la boda, salvo que esos seres queridos tengan empresas con experiencias en la organización de las bodas. “¿Por qué digo esto?, porque cuando tú te rodeas de familiares, todo ese equipo tiene la mejor intención del mundo de ayudarte, pero el día de la boda son parte de los invitados, no son gente que está trabajando en la boda”, indica asegurando que prefiere que sean invitados y no suplidores.

Puntos importantes

Cada boda tiene sus prioridades. Por lo que las parejas deben de identificar cuáles son sus necesidades y anotarlas por orden de ascendencia.

Por ejemplo, “hay bodas donde la prioridad es que la gente coma y beba, hay otras donde es el vestido de la novia, por lo que se gastan el 80 por ciento del presupuesto en ese vestuario y el 20 por ciento en un brindis a la salida de la iglesia. Otros le dan importancia a los videos y fotografías; pero es lo quieren, porque cada pareja es diferente”, hace referencia el también fundador de DominicanaModa.