UNICEF realiza campaña por la festividad de las madres

SANTO DOMINGO – Una de las consecuencias más graves de la pandemia del COVID-19, en todos los países, es la crisis económica que está provocando la paralización de las actividades productivas. En República Dominicana, se han establecido importantes medidas de las instituciones públicas para apoyar a las empresas y a familias vulnerables, así como aportes de alimentos por instituciones privadas, de agencias de cooperación internacional o de ONGs, que están siendo de un gran apoyo en este tiempo.

Sin embargo, debido a la magnitud de la crisis y a la gran vulnerabilidad de algunas familias, estas no cuentan con los recursos suficientes para alimentar suficientemente a sus hijos pequeños y esta situación va a ser prolongada.

Mayo es el Mes de las Madres dominicanas, y es por esto que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presenta “El Mejor Regalo”, pues considera que no existe mejor obsequio que llevar luz y esperanza a las madres de estos niños y niñas, ayudándoles a salvar las vidas de sus hijos o evitando los efectos irreversibles que produce la desnutrición aguda en niños pequeños.

“UNICEF trabajará con una red de socios públicos y privados para atender a 20,000 niños y niñas con desnutrición aguda o con riesgo inmediato de presentarla. Se proporcionarán 309,000 unidades de alimentos terapéuticos listos para consumir específicos para tratar los niños con desnutrición aguda, y se facilitarán 912,000 unidades, de otros sobres de alimentos terapéuticos, específicos para tratar a los niños en riesgo inmediato de desnutrición aguda”, asegura Rosa Elcarte, Representante de dicha agencia de la ONU en el país.

Los niños y niñas que presentan desnutrición aguda tienen mayor probabilidad de enfermar con enfermedades diarreicas, neumonía y otras enfermedades infecciosas, incluyendo la enfermedad producida por el COVID-19, y si la desnutrición es severa pueden morir.

Las áreas del cerebro responsables del desarrollo cognitivo, sensorial y lingüístico comienzan a crecer durante el embarazo y en los primeros años de vida alcanzan su pico máximo de desarrollo. Si en esta etapa los niños y niñas, presentan una desnutrición aguda, esto es porque no cuentan con un aporte nutricional equilibrado en calorías, proteínas, vitaminas y minerales, y esto se prolonga en el tiempo, puede tener un efecto irreversible y afectar el desarrollo no solo físico, sino también neurológico del niño o la niña. En estas circunstancias, el cerebro de los niños no llega a alcanzar su nivel máximo de desarrollo, lo que repercute a mediano y largo plazo en el aprendizaje durante la vida escolar, y por tanto la posibilidad de contar con un empleo de calidad. De esta manera, no sólo sufre cada niño y su familia, sino todo el país por no disponer de una población con mayores capacidades para generar desarrollo.

“Con la donación de tan solo 1,000 pesos, se puede hacer el tratamiento completo, de aproximadamente dos meses, de un niño con desnutrición aguda. Hasta ahora, UNICEF ha recibido una importante ayuda de la sociedad y las empresas dominicanas, que agradece enormemente, y que ha dedicado en la compra de suministros de equipos de protección para el personal de salud y para la adquisición de ventiladores no invasivos para pacientes con dificultad respiratoria. Sin embargo, con esta nueva solicitud de apoyo, podremos comprar distintos tipos de alimentos terapéuticos listos para consumir, fácilmente utilizables en cualquier situación, que son usados para evitar daños en la salud infantil por la falta de nutrientes, e incluso para ayudar a salvar vidas de bebés y de niños menores de 5 años con desnutrición aguda severa”, asegura Elcarte.