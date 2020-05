Empresa denuncia alcaldía SDE prescindió contrato que vence en el 2022

SANTO DOMINGO ESTE.- La empresa privada Control Básico Municipal, encargada de la gestión de cobros de arbitrios del Ayuntamiento Santo Domingo Este, denunció que el alcalde Manuel Jiménez, suspendió el contrato con esa compañía pese a que faltaban cerca de dos años para su vencimiento, previsto para febrero del 2022.

El abogado Rafael Martínez, detalló durante una rueda de prensa que el contrato fue obtenido mediante licitación por seis años, en cumplimiento a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Agregó el representante legal que el referido acuerdo entre Control Básico Municipal y la alcaldía, fue extendido por tres años más.

Martínez aseguró que el proceso está amparado por la Contraloría General de la República.

“Esta empresa se encargaba de recolectar todos los cobros municipales. El lunes el Ayuntamiento nos notificó que querían terminar el contrato con nosotros, lo que es violatorio a la ley. Ese contrato está validado por la Contraloría General de la República, quien validó el documento”, expresó el abogado.

Denunció además que la alcaldía retuvo las oficinas de la empresa, impidiendo la entrada del personal que labora para la misma, acción con la que, según dice, se violan principios constitucionales.

Dijo que no les notificó nada y que “esta oficina es privada no es del ayuntamiento y comenzaron a extraer informaciones de la computadora, no nos avisaron nada, eso es un real atropello a nosotros y a la Constitución”.

Concluyó que decisiones como las del alcalde Jiménez atentan contra la seguridad jurídica del país y envía un muy mal mensaje que podría afectar hasta la inversión extranjera.