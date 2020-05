PRD-NY dice hay doble moral políticos dominicanos con el voto del exterior

NUEVA YORK.- El presidente de la seccional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en esta ciudad, Fidel Casilla, manifestó que hay algunos políticos dominicanos en el exterior con doble moral con respecto al voto en el exterior, especialmente en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Señaló que al PRM no les importa que todo el que vaya a depositar el voto se “caiga muerto” porque a su dirección lo que le interesa es tomar el control del gobierno dominicano sin importarle la cantidad de fallecimientos que puedan surgir por el COVID-19”.

“En cuanto al exterior, si los perremeístas son decididos y tienen el coraje de salir a votar, nosotros los perredeístas también lo vamos hacer en igual medida, porque como dice el viejo refrán, “lo que es igual no es ventaja”, y si ellos pueden nosotros también, por lo tanto no nos oponemos al voto del dominicano en el exterior”, indicó Casilla, mediante un document de prensa.

“Los defensores de la Constitución debieron cuando la JCE decidió no celebrar primarias en el exterior defender la Constitución. Ahora esos defensores entendían que aquí no se iba a votar, preguntándose por qué no se abocaron a cambiar el texto constitucional que establece el voto del dominicano en el exterior”, dijo.

“Esos defensores debieron adaptarlo al método de aquí de que se vote por correo, esa parte no, hasta ahí no son defensores de la Constitución-RD, los defensores son quienes establecen que hay que votar sin importar la cantidad de muertos que arroje el proceso de votación”, especificó.

“Estamos deseosos de que los dominicanos vamos a votar en el exterior, para elegir y ser elegido”.

Recordó que el PRD fue el partido que trajo logros para los dominicanos en ultramar, a través del inmortal líder José Francisco Peña Gómez, para que pudiesen votar en el extranjero y precisamente fue en un gobierno perredeísta que se votó por primera vez en el exterior en el 2004.

“Hoy en día esa realidad muchos quieren desconocerla y como lo planteara el líder y actual presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, el PRD es por naturaleza quien más ha defendido a los quisqueyanos en el exterior, que a parte del voto también fue propulsor de la doble nacionalidad”, concluyó.