La jugada de Amable

No hay nada que decir de Amable Aristy que la gente no sepa. Sus habilidades para mantener su senaduría por La Altagracia y demás yerbas. Ahora lo que se pregunta es qué se juega el cacique higüeyano. Rompió su alianza con el PLD y previo encuentro con Hipólito Mejía, anunció su apoyo a Luis Abinader. Parece una reacción a la derrota de su hija Karina por Rafael Barón Duluc (Cholitín), del BIS, pese al “fuerte apoyo” de los morados. Pero el PRM no le concede nada, porque mantiene el respaldo al expeledeísta Virgilio Cedano a la senaduría, de la Fuerza del Pueblo, como parte de la alianza congresual. ¿A qué juega Amable?