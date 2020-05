Un nivel superior

Todos los días, tu corazón late y la vida te fluye desde adentro, no la ves pero ahí estás a causa de ella, de igual manera en cuanto a la vida espiritual Cristo es la vida invisible de tu visible existencia, Colosenses 1 dice que todas las cosas en Él subsisten... Por tanto hoy te digo, que todo está hecho y lo que no ves supera a lo que ves y que estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Esa es tu posición y desde allí debes vivir tu fe, no desde una posición, ministerio o circunstancia terrenal. Vive tu fe desde tu posición en Cristo, ora desde allí, observa desde allí. Por tanto, planifica, ora y actúa desde el mundo espiritual entonces recoge y recibe aquí y ahora.