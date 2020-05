"También estamos enojados": Policías bajan las armas y se unen a una protesta por la muerte de Floyd

En la ciudad de Flint, en el condado de Genesee (Míchigan, EE.UU.), cientos de personas se congregaron este sábado en una marcha para exigir justicia tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía.

Cuando la multitud se dirigió hasta la estación de Policía, se llevaron con una sorpresa, pues en lugar de ser reprimidos por los agentes, como ha ocurrido en otras ciudades, recibieron muestras de apoyo, informan medios locales.

Chris Swanson, el 'sheriff' del condado de Genesee, conversó con los manifestantes y terminó uniéndose a ellos. "También estamos enojados. ¿Qué podemos hacer?", se preguntó, a lo que la multitud respondió: "marchen con nosotros", cosa que hizo.

Just outside of Flint - police joined protesters rather than meet them with aggression. I’m told when protesters reached the station, they took a knee, the Sheriff came out and said “We’re mad too. What can we do?” The crowd said “Join us.” They did. #protests2020 #SundayMorning pic.twitter.com/EfhDbkiCAf

— Femi Redwood (@femiredwood) May 31, 2020