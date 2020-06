Empresario Ramses Peralta lanza periódico digital eldominicano.do

Santo Domingo.-Eldominicano.do es el nuevo proyecto con el que el empresario Ramses Peralta se embarca una vez más en medios digitales como director, tras su experiencia hace unos años en periódicos de este tipo. Este nuevo espacio llega para informar de manera objetiva sobre las noticias de interés nacional e internacional.

Peralta asume con responsabilidad la dirección de eldominicano.do acompañado de un equipo de profesionales.

"Muchos no saben o no recuerdan, pero desde siempre a mi me ha gustado este mundo de los medios digitales. Es por eso que para el 2009 inicié con una revista digital que en su momento se destacó y que luego decidí parar porque quería enfocarme más en mi carrera como productor de eventos", explicó Ramses.

Eldominicano.do es un periódico variado que cuenta con con siete secciones: Nacional, Deportes, Entretenimiento, Economía, El Mundo, Tecnología y Salud. Bajo el eslogan "Somos noticia", este portal tiene también presencia en las principales redes sociales, en Instagram @eldominicano.do Facebook eldominicano.do y Twitter @eldominicanodo.

"Al asumir la dirección de este periódico entiendo la responsabilidad que conlleva ser el CEO de un medio de comunicación. Mi objetivo principal es sumar un espacio que presente las noticias como son siempre apegado a la credibilidad y objetividad", expresó Peralta.