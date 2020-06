Leonel afirma encuestas no confundirán a los votantes

El expresidente Leonel Fernández afirmó que hay una campaña a través de encuestas para querer vender la idea de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se está fortaleciendo y la Fuerza del Pueblo se está debilitando, pero advirtió que no lograrán confundir a los votantes porque “conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo”.

“Ahora se quiere dar la impresión de que el partido de gobierno avanza y de que nosotros estamos en decadencia, pero todos los días juramentamos dirigentes que vienen del partido de gobierno y no hay un solo dirigente de la Fuerza del Pueblo, que se va para allá, este pueblo conoce, como decía el profesor Juan Bosch al cojo sentado y al ciego durmiendo, aquí no nos van a engañar, nosotros vamos lograr con la base del PLD ganar las elecciones; el PLD no podrá ganar en primera vuelta y si no gana en primera vuelta pierde seguro en segunda vuelta, entonces todo”, subrayó.

Agregó que ese esfuerzo publicitario que están haciendo es en vano y que no les servirá para nada. “Las bases del PLD deben tomar conciencia desde ya que la única forma de preservarse en sus puestos es en un gobierno de unidad nacional que hará la Fuerza del Pueblo en beneficio de la sociedad dominicana”, expresó. Fernández dijo que su teoría de que el PLD no gana en ningún escenario se puede adoptar como una profecía.

Afirmó que al día de hoy porque no se han hecho encuestas presenciales el termómetro de hacia dónde va la gente.

“Es que no hay forma de que no sea así porque donde hay tres fuerzas y una está de un lado sino gana en la primera seguro que no gana en la segunda, la única forma de poder ganar es recomponer el voto que quedó fragmentado el 6 de octubre, es cicatrizando la herida que se abrió ese día y para hacer eso posible ese cauda de voto tienen que venir a la Fuerza del Pueblo y en la segunda vuelta la Fuerza del Pueblo reagrupa y reunifica ese voto y así es que podemos ganar y así es que la vamos a ganar”, sentenció.

Fernández reconoció que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza las preferencias del electorado y que el PLD no gana en primera vuelta. Fernández habló luego de juramentar ex dirigentes del PLD de la circunscripción tres del Distrito Nacional que pasan a la Fuerza del Pueblo.

Sobre la encuesta Penn señaló que esa firma establece que él bajó y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) subió. “Pero nosotros estamos juramentado todos los días del PLD y allá no juramentan a nadie de la Fuerza del Pueblo, entonces algo extraño hay ahí; lo extraño está en que quien promociona esa encuesta en el país había dicho que en República Dominicana no se puede creer en ninguna encuesta por vía telefónica; entonces la encuesta no la cree él mismo, y sino la cree él, tampoco la vamos a creer los otros”, criticó.

Reiteró que el objetivo de esa publicación es detener la hemorragia a lo interno del PLD, pero advirtió que eso ya no lo detiene nadie. Explicó que una de las razones por las que las encuestas telefónicas no son creíbles es que la gente no tiene confianza y que eso le lleva a no expresar lo que realmente siente.

"Para decirlo científicamente, se conoce como la espiral del silencio, porque no se con quién estoy hablando, me van a chivatear, entonces toda encuesta para ser válida tiene que ser presencial que la gente vea y sepa", sostuvo.