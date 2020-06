Gonzalo presenta ante AIRD planes para dinamizar la economía

Santo Domingo.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que la República Dominicana está viviendo una de las mayores crisis sanitarias y económicas de la historia.

A continuación su exposición:

Buenas noches a los miembros de la AIRD, pueblo dominicano y demas particpantes.

Gracias por esta oportunidad, que me permite contarle al sector industrial y al pueblo dominicano nuestras propuestas.

Al igual que en el resto del mundo, la República Dominicana está viviendo una de las mayores crisis sanitarias y económicas de la historia.

Pese a las dificultades, me siento complacido de la solidaridad, el esfuerzo y sacrificio del pueblo dominicano, durante la crisis del COVID-19.

Cada uno de los sectores nacionales, se ha sumado a esta lucha contra la pandemia.

El Gobierno ha implementado un plan de emergencia para garantizar el bienestar y el sustento de la población.

No tengo dudas, de que juntos, vamos a ganar la batalla contra el COVID-19.

La pandemia ha provocado pérdidas irreparables de vidas.

Envío mis condolencias a los familiares de los fallecidos, y mis deseos de una pronta recuperación a los contagiados.

Las pérdidas económicas también han sido considerables.

Pese a las dificultades, esta noche les traigo un mensaje de esperanza y optimismo.

Con las acciones que expondré, les aseguro que en pocos meses, estaremos registrando de nuevo, las tasas de crecimiento más elevadas de la región, alcanzando hasta el 8% para el 2021.

Tengo claro que están esperando la solución a tres problemas:

Primero: la salud. Desde que empezó la pandemia implementé un programa llamado Plan de Acción Contra el COVID-19, donde destiné gran parte de los recursos de mi campaña para la compra y donaciones de insumos médicos, con lo que hemos apoyado las instituciones de salud.

Como presidente, no escatimaré esfuerzos hasta que erradiquemos esta enfermedad, que tanto daño nos ha causado.

En las próximas semanas se va inaugurar la Ciudad Sanitaria, el complejo hospitalario y de salud más grande y moderno de Centro América y El Caribe, que sumará mas de quinientas nuevas camas de hospitalización y emergencia.

Con esta nueva capacidad, podremos aumentar sustancialmente la oferta de camas para los casos críticos y enfrentar con determinación el COVID-19.

Una vez exista una vacuna contra el virus, voy a garantizar que todos los dominicanos la puedan tener de forma rápida y costeada por el Estado.

Hemos avanzado mucho en nuestro sistema y servicios de salud. Como presidente, continuaré con el programa de construcción, remodelación, ampliación y actualización de los hospitales que aún faltan.

Apoyaré el desarrollo y expansión de la industria farmacéutica nacional, la cual suple un gran porcentaje de los medicamentos que se consumen en nuestro pais.

Fomentaré una política de compras públicas, lo cual facilitará el acceso de todos los medicamentos a la población.

Seguiré trabajando en la cobertura de salud hasta garantizar que toda la poblacion este cubierta.

Segundo punto, el sustento. Sé que una gran parte de la preocupación de la población es el sustento en medio de la crisis del COVD-19 y los tiempos que seguirán.

Como presidente continuaré los programas Quédate en Casa y FASE, hasta que la crisis se haya superado.

También continuaremos apoyando y ampliando programas como PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, entre otros.

No quiero que ningún dominicano o dominicana se sienta desprotegido. Como presidente, y Margarita vicepresidente, la ayuda social está garantizada.

Consciente de la importancia del sustento para la familia dominicana, desde el primer día llevamos ayuda alimentaria a los sectores más vulnerables.

Estas ayudas las hicimos apoyando a emprendedores, MYPIMES, y diferentes sectores productivos nacionales.

Tercer punto: recuperación económica y creación de empleos.

Lo haré a partir de un plan de ejecución de obras públicas sin precedente. Invitaré al sector privado para que me acompañe.

Lo que el gobierno del presidente Medina logró en materia de construcción de escuelas públicas, lo haremos promoviendo la construcción de 100 mil viviendas, que darán un hogar digno a 400 mil dominicanos y generarán mano de obra de inmediato.

Las viviendas serán entregadas a un precio subsidiado por el Estado con tres componentes:

Primero, las tierras serán aportadas por el Estado, a través de un bono tierra, lo que reducirá el costo de la vivienda.

Segundo, el Estado aportará el 10% del costo de la vivienda como cuota inicial, en beneficio de los adquirientes.

Tercero, el Estado también establecerá un Fondo de Garantía, para que la banca pueda financiar las viviendas a 30 años a tasas de interés muy bajas.

Este plan de viviendas, será con el sistema de blocks, que es la modalidad que más empleos genera.

De igual forma, el plan de construcción de viviendas que vamos a ejecutar, tendrá un impacto en diferentes segmentos de la industria, que generarán miles y miles de empleos para la clase media, como son:

Industria de pinturas, impermeabilizantes, ventanas y puertas, cemento, pisos, acero, agregados, tuberías y accesorios de baño, materiales eléctricos, movimiento de tierra y paisajismo, entre otros.

La construcción de las viviendas en los 235 distritos municipales, será realizada mediante sorteos para ingenieros, arquitectos, MYPIMES y pequeñas empresas del área de la construcción.

Las que levantaremos en los 158 municipios, serán licitadas para que sean construidas por empresas privadas calificadas.

Pero esto es solo el inicio.

Vamos a ejecutar un vasto programa de construcción, ampliación y modernización de nuestra estructura vial, agrícola, portuaria y de transporte masivo de pasajeros, entre las cuales estarán:

Autopistas, avenidas, caminos, puentes, hospitales, más edificaciones, más escuelas, sistemas de transporte masivo como trenes y teleféricos.

Tambien construiremos reservorios de agua, acueductos, presas, más generación de energía, puertos, y parqueos públicos, entre muchas otras obras que detallé en mi presentación a la Nación el día de ayer.

La ejecución de este plan de obras públicas, dinamizará todos los sectores productivos de nuestra República Dominicana.

En circunstancias normales, el 85% del crecimiento del país depende del sector privado.

Con mi plan de ejecución de obras vamos a reactivar la economía, pero para estabilizarla y que vuelva el crecimiento, debemos crear las condiciones para que las actividades productivas puedan recuperarse, lo antes posible.

Para que eso suceda, como presidente, adoptaré las medidas fiscales y monetarias necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica, con un tipo de cambio estable y una tasa de inflación baja.

Voy a fomentar las actividades de sectores que generen mayor impacto sobre la economía, por su alta demanda de insumos y de mano de obra.

También, aquellos que produzcan bienes y servicios, con alta demanda de exportación.

Ayudaré con inversiones públicas al campo, la industria, las MIPYMES, el comercio, y el turismo, solo por citar algunos.

Además, aseguraremos financiamiento a largo plazo y bajas tasas de interés.

Fomentaré todas las regulaciones necesarias para la implementación exitosa de las garantías mobiliarias y garantías recíprocas, que mejorarán el acceso al crédito.

Apoyaré al sector industrial, para que pueda producir en cantidad y calidad, la mayor parte de los bienes consumidos localmente, y todo lo necesario para exportar.

Esto significa, entre otras cosas, financiamiento a las empresas que invierten en Investigación y Desarrollo, así como el establecimiento de sociedades de garantías recíprocas y fideicomisos de garantía.

Para fomentar las exportaciones voy a favorecer la creación de clústeres industriales, para elevar la productividad y la competitividad de la industria nacional.

Los clústeres gozarán de beneficios especiales, como tasa de interés preferencial y financiamiento blando del BANDEX, cuando el destino final sea la exportación.

Voy a establecer un programa de financiamiento en el Banco de Reservas para cubrir el costo de las certificaciones que requiere el exportador dominicano. Este programa tendrá una duración inicial de 24 meses.

Apoyaremos fuertemente la creación de centros logísticos, para hacer más eficiente y económicos los sistemas de distribución nacional y las exportaciones.

Como lo hice en el Ministerio de Obras Públicas, trabajaré en simplificar los trámites para minimizar la burocracia y eliminar las autorizaciones y permisos innecesarios.

Como empresario conozco las necesidades de los sectores productivos y comerciales. Por mi experiencia en la función pública, también conozco cómo el Estado, junto con el sector privado, pueden potenciar la economía del país.

Continuaré fortaleciendo las mesas de trabajo y de diálogo del Consejo de Competitividad.

Esa es la sinergia que necesitamos para resolver todos y cada uno de los inconvenientes que se puedan presentar.

En cuanto al turismo, las acciones estarán dirigidas a recuperar rápidamente el flujo de turistas. Trabajaremos, junto a los sectores que inciden en la industria, todas las medidas necesarias para que este, recobre su esplendor y las sendas del crecimiento y expansión.

Tomaré las decisiones que sean necesarias para recuperar todos los empleos en los polos turísticos, sea el Este, el Norte, o el Sur del país.

El turismo es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro pais.

Trabajaremos con valentía y decisión para que continúe siendo la principal locomotora de nuestra economía.

De igual forma, la producción de alimentos en nuestra Nación ocupa un lugar relevante en nuestra economía.

Con la crisis del COVID-19, el campo mostró su fortaleza. No tenemos limitaciones de alimentos.

Hoy producimos el 85% de los alimentos que consumimos. Son pocos países en el mundo que tienen este nivel de soberanía alimentaria.

Pero lo haremos aún mejor, con mi programa “Campo 100%”, vamos a mejorar aun mas las condiciones generales de todos los sectores productivos del campo.

Les daremos más préstamos, con intereses más bajos, y plazos más largos.

Más tecnología, maquinaria agrícola, sistemas de riego, y cadena de frío, para prolongar la vida de los productos.

Más y mejores caminos vecinales a las zonas de producción

Más entrega de títulos de propiedad a nuestros campesinos.

Las importantes Visitas Sorpresa seguirán!

Pero esta vez serán dos veces a la semana: miércoles en los barrios y domingos en los campos.

Con estas y otras medidas, el 100% de los alimentos que consumimos, serán producidos por dominicanos. Y trabajaremos para lograr excedentes para exportacion.

Para eso, desarrollaremos Centros de Acopio Agroexportador, donde los pequeños productores puedan vender directamente y consolidar su producción, para luego exportarla.

El Estado es un importante comprador de bienes y servicios. Voy a continuar y profundizar la política de priorizar a los productores nacionales, facilitando a las pequeñas y medianas empresas su participación en los procesos de compras del Estado.

Con estas y otras medidas, vamos a activar la rueda de la economía.

Más obras y producción de bienes y servicios, crean más empleos, más empleos generan más consumo, más consumo requiere más producción, lo que significa aún más empleos, y más bienestar.

Lo tengo bien claro: primero, debemos cuidar a los más necesitados; y segundo, potenciar y consolidar nuestra clase media, que representa el motor de la economía de nuestro país.

Solo así la industria y el comercio volverán a crecer.

En mis 7 años como ministro y en mis recorridos por los barrios y sectores, he tenido la oportunidad de escuchar y ver de cerca las necesidades y prioridades de la gente.

Por eso, a mi programa de gobierno, le sumé un ingrediente muy importante, que muchas veces no se percibe: el factor humano.

Mi origen me identifica con las necesidades del pueblo. Todo lo que soy se lo debo a Dios, a mi país, a mis padres, y a una palabra mágica: oportunidad.

Quiero presentarles 4 proyectos, que nacieron de esas visitas a los barrios, cara a cara, y que van a dar oportunidades a miles de dominicanos.

Los jóvenes viven un drama. No consiguen trabajo porque no tienen experiencia, y no obtienen experiencia porque no les dan trabajo. Yo terminaré con ese círculo vicioso.

En mi plan de gobierno se contempla que los jóvenes hagán una pasantía de hasta 18 meses, en las empresas privadas y el gobierno les pagara el salario. Así ganarán experiencia y las oportunidades que se merecen.

Les informo que en este programa no podrán participar los familiares cercanos de ministros, directores, congresistas, embajadores o de cualquier alto funcionario de mi gobierno. Este programa sera exclusivo para los jovenes que realmente lo necesitan.

También les informo que el pasaje en metro, teleférico y la OMNSA, será gratuito para que todos los estudiantes universitarios y de carreras técnicas, tengan la oportunidad de ir y volver de sus clases, sin esa preocupación económica.

De otra forma, mi gobierno establecerá EL ESPACIO DEL EMPRENDEDOR. Es una red nacional de oficinas amuebladas y equipadas con internet, servicios secretariales, y todo lo necesario para darles las oportunidades a los que quieren desarrollar su negocio o idea, pero no tienen capital.

A los 23 años fui emprendedor y fundé mi primera empresa, y sé lo importante que es una mano amiga.

Tambien voy a darle una nueva oportunidad a los mayores que están preocupados porque cada día les es más difícil conseguir un empleo.

Mi propuesta de convertir muchos liceos en politécnicos, va abrir miles de oportunidades laborales.

Esos empleos los voy a reservar para que hombres y mujeres mayores de 50 anios puedan volver a trabajar.

Si son profesionales o tienen un oficio y necesitan trabajo, el Estado les garantiza el curso pedagógico para que enseñen en las aulas y talleres en áreas como: Producción agrícola, Informática, Hotelería, Electrónica y Electricidad, Plomería, Mecánica, Turismo y otros.

Son mis orígenes y valores cristianos que me enseñaron mis padres, los que me movilizan a actuar con un corazón solidario.

Por eso, Margarita y yo hacemos CLICK. Porque ella es un ejemplo de solidaridad, que siempre luchó y sigue luchando por los derechos de las mujeres y de quien más lo necesita.

Ambos sabemos que cada vez que se abre una puerta de oportunidad le cerramos una puerta a la delincuencia.

Y de eso se tratará mi gobierno. De oportunidades y acciones para resolver los problemas de la gente.

Yo soy un hombre de trabajo, y actuare con decisión y valentía por los mejores intereses de la Nación.

Quiero usar este escenario para insistir en lo que ha sido el espíritu de mi campaña: como dominicanos, caminemos juntos en la dirección de una nueva política. Dejemos atrás la vieja política, la de las mentiras, las falsedades y las agresiones; Y que en cambio vayamos en la dirección de la nueva política: La de la decencia y el respeto para los demás.

Somos una nación y somos dominicanos. El futuro está en nuestras manos.

Voy a gobernar con los mejores, sin distinción de género, edad, condición social e ideología. Una combinación de experiencia y nuevas ideas.

Y así será mi gabinete. Gente con ganas de trabajar para salir de esta crisis, y llevar a la República Dominicana a un nuevo nivel de crecimiento, prosperidad y justicia social.

Haremos un gobierno cada vez más moderno, abierto, cercano a la gente y que resuelva.

Tengo un compromiso con todos los dominicanos: crear las oportunidades para que todos puedan, con Dios por delante, como yo pude, estudiar, trabajar y alcanzar sus objetivos.

Vamo' arriba. ¡A trabajar!

Muchas gracias y buenas noches.