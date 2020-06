Más de 10.000 manifestantes en Viena contra el racismo tras muerte de Floyd

Viena.- Más de 10.000 personas, sobre todo jóvenes, salieron este jueves a las calles del centro de Viena para manifestarse contra el racismo en Estados Unidos y el resto del mundo, bajo el lema "#BlackLivesMatter" (VidaNegrasImportan).

Los manifestantes, que iniciaron su marcha desde la "Plaza de los Derechos Humanos", corearon lemas como "Black lives matter" o "No Justice, no peace" (Sin justicia, no hay paz).

Según las policía austríaca, había "mucho más" de 10.000 participantes en la protesta, bastante más de lo esperado por los propios organizadores, que habían convocado la marcha vía redes sociales en internet y que esperaban atraer a unas 3.000 personas.

"Estamos cansados, estamos enfadados y tenemos miedo, pero aquí estamos", declaró durante la protesta Marie Noel, una de las moderadoras de la marcha en la capital austríaca.

Con esta manifestación, Viena se une a otras ciudades y capitales de todo el mundo, donde han salido decenas de miles de personas a las calles en solidaridad con las protestas que azotan Estados Unidos desde hace diez días tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. EFE