Wason Brazobán anuncia su apoyo a Gonzalo Castillo a través de "Lánzate"

SANTO DOMINGO. - El cantautor y músico dominicano Wason Brazobán expresó hoy a través de sus redes sociales, que apoya al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. Se sumará a través de la plataforma política "Lánzate con Gonzalo", movimiento juvenil coordinado por Robiamny Balcácer.

"Muchos me preguntaron ¿por qué tu inclinación hacia el Danilismo? Pues porque para mí ha sido el mejor Gobierno desde los 12 años de Balaguer hasta hoy. Investiguen. No es fanatismo, no tengo botella, es que investigo antes de votar. Se la importancia de una economía estable como empresario que soy. Por eso mi apoyo a Gonzalo Castillo porque sé que seguirá en esa misma dirección con su gran capacidad de trabajo demostrada y la experiencia que tiene #wasonpensando". Declaró Brazobán a través de un post en su red social de Instagram.De la misma forma hizo un llamado a todos sus seguidores de tomar el voto como algo serio e importante, pero sobre todo a investigar y conocer al candidato antes de emitir dicho voto.

"Aquí la respuesta a muchos de mis seguidores que me han preguntado. No soy fanático, creo que el fanatismo a la hora de votar es peligroso. Esto no es un juego de Águilas, ni el Escogido, etc. Esto no es que mi abuelo es de tal partido que por eso yo voto. Noooo. Investigue y el que usted elija después de investigar, se le respeta su decisión. Buen día". expresó

Wason Brazobán es un músico y compositor dominicano originario de Villa Mella un municipio de Santo Domingo norte.

"Lánzate con Gonzalo" por su parte continúa sumando a su plataforma jóvenes y figuras dispuestas a trabajar por la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, pues comparten su visión de crear un país de mayores oportunidades para todos los ciudadanos dominicanos.

El programa de gobierno de Gonzalo Castillo contempla 6 ejes: productividad, calidad de vida, gobernabilidad, sostenibilidad, juventud y mujer.

Los comicios presidenciales se llevarán a cabo el próximo 5 de julio en todo el país.