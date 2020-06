Mujeres de Capotillo se quejan de abusos

Decenas de mujeres vestidas de negro del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, se manifestaron ayer en contra de supuestos abusos de agentes durante operativos y marcharon por las calles de la barriada gritando consignas contra la Policía Nacional.



Las manifestantes presentes gritaban: “DICRIM y DICAN nos tienen jarto”. Dijeron que la protesta se debe a que supuestamente agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y miembros de la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN) de la Policía Nacional, realizan operativos, y allanamientos arbitrarios.

“No tenemos ningún inconveniente con que la Policía haga su trabajo, pero que lo hagan bien. No como ellos entran como si nosotros fuéramos perros, entrando a las casas rompiendo y robando donde muchas personas no somos delincuentes y no tenemos nada que ver con puntos de drogas”, dijo Dolorilisa Ortiz.

Las moradoras del sector Capotillo, expresaron que la manifestación la realizazron solo mujeres por temor a que agentes de la Policía Nacional maltraten y apresen a los hombres del sector.

“Salimos las mujeres porque ellos dijeron que hombres que encontraran de la calle 42, le van a poner drogas. Si se llevan a los verdaderos tigres con drogas nosotros no tenemos problemas, pero se llevan muchos inocentes y después en el expediente le ponen que lo agarraron con drogas”, expresó una joven identificada como Nancy.

Desde el pasado 21 de mayo, el sector Capotillo, se mantiene intervenido por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y de Director Central de Antinarcóticos (DICAN), de las unidades Topo y Lince, y del equipo SWAT de la Policía Nacional, luego de que se escenificara un tiroteo en la calle 42, del referido sector.

Durante estas intervenciones, los agentes de operaciones especiales, permanecen en las calles del sector, en busca de personas, armas y drogas.