Leonel: “Al PLD que no se equivoque, el pueblo se está girando hacia la Fuerza del Pueblo”

Reitera su posición a favor de la entrega de una parte de los fondos de pensiones a los trabajadores

Puerto Plata.- El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, aseguró este domingo, que la Fuerza del Pueblo se recompondrá en la segunda vuelta con los votos que quedaron fragmentados en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana el pasado 06 de octubres e indicó que solo la FP puede hacer eso.

“Al PLD que no se equivoque, el pueblo está girando hacia la fuerza del pueblo, la Fuerza del Pueblo ha emergido con gran posicionamiento electoral, yo mismo me sorprendo, no esperaba eso”, expresó en un acto de juramentación realizado en Puerto Plata.

En otro orden, Fernández, reiteró su posición a favor de la entrega de una parte de los fondos de pensiones a los trabajadores dominicanos y precisó que si bien es cierto que esos fondos, que ya están por encima de los 600 mil millones de pesos, sirven para mantener la estabilidad macroeconómica del país, no es posible que puedan negarle en estos momentos de crisis un porcentaje a sus dueños, los trabajadores, y por otro lado sí favorecer que el gobierno los utilice.

“Por qué el gobierno emite bonos a través del Ministerio de Hacienda para usar esos recursos de los fondos de pensiones y tener 40 mil millones de pesos para aplicarlos a obras de infraestructura”, cuestionó Fernández, al recordar que a esta gestión actual solo le quedan dos meses.

Pidió que esos 40 mil millones que ya fueron negociados con el Banco Central con los fondos de pensiones se pongan en manos de los trabajadores, porque no hay que hacer una transacción adicional.

“El dinero ya ha sido liberado por el Banco Central, entonces yo pido que ese dinero sea entregado a los trabajadores dominicanos”, reiteró.

Potenciará a Puerto Plata y sus municipios

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, manifestó que es un compromiso para el próximo gobierno que encabece, consolidar y convertir a Puerto Plata en uno de los polos turísticos más grandes e influyentes de América Latina, no solo de República Dominicana.

Precisó que al llegar a Puerto Plata, pudo apreciar la infraestructura hotelera de la provincia y sus municipios, confirmando el valioso capital físico para el desarrollo turístico que posee la zona.

“Es un compromiso nuestro para el próximo gobierno, seguir avanzando, progresando y consolidando a Puerto Plata, Sosúa y Cabarete como centros de atracción mundial para que venga la inversión, para que vengan los turistas y continúe el progreso en esta provincia”, garantizó Fernández.

Recordó que la caída del turismo en Puerto Plata se ha debido fundamentalmente al desamparo y al descuido por parte de las autoridades, al citar que por ejemplo, en los gobiernos de Joaquín Balaguer se hizo mucho por esta provincia, como las construcciones de viviendas frente al malecón, pavimentación de calles, entre otras cosas.

“Al llegar nosotros en 1996 al gobierno, sin embargo, había algunas áreas que requerían de mejoras, empezando por la entrada de Puerto Plata que estaba arrabalizada, y los turistas no vienen a un lugar donde haya aguas negras, donde las calles estén polvorientas y donde sencillamente no hay un clima atractivo”, señaló.

Dijo que al ver ese panorama en 1996, se propusieron construir la avenida Manolo Tavarez Justo y hoy justo cerca se encuentra además, a estructura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Expresó que una preocupación que siempre tuvo fue la del barrio Aguas Negras, pues resulta que en una visita con miembros de la dirección política, tras ver sus necesidades logramos rescatar ese sector con la construcción de viviendas dignas.

“Pero ahora sé que hay otros problemas, a pesar de que construimos el barrio Villa Liberación, todavía queda el de La Piedra, y nos proponemos crear viviendas aquí. Ese es nuestro compromiso junto al alcalde de Sosúa en favor de sus moradores”, prometió Fernández.

Aeropuerto y puertos marítimos para crear riquezas y generar empleos

Precisó que se tiene que mirar por dónde es que se va a generar la riqueza, los empleos, el progreso y la prosperidad, y que anota dos grandes temas: el aeropuerto y los puertos marítimos porque será más de uno, por donde vienen los cruceros.

“Puerto Plata debe tener cerca ya de 400 mil habitantes, pero aquí llegan anualmente unos dos millones de turistas, un millón llega por el aeropuerto y el otro por los cruceros, la meta es llegar a tres millones de visitantes durante el próximo periodo de gobierno”, manifestó el candidato presidencia de FP y aliados.

Juramentaciones

El tres veces presidente dijo que por primera vez en la historia política electoral de la República Dominicana, en la cercanía de un proceso electoral presidencial y congresual la gente está abandonando el partido de gobierno y está yendo a la Fuerza del Pueblo.

“Si a 29 días de unas elecciones están llegando en forma masiva a engrosar las filas de la Fuerza del Pueblo, esto nos envía un mensaje, es que allí solo faltan 2 meses de gobierno y en la Fuerza del Pueblo empezamos con 48 meses de gobierno democrático en la República Dominicana”, manifestó Fernández.

Señaló que “aquello se está desmoronando cada día y esto crece como la espuma porque la gente tiene la esperanza puesta en un futuro cifrado en los mejores hombres y mujeres de la Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista y demás Fuerzas aliadas que integran la coalición”.

Fernández se expresó en esos términos luego de juramentar de manera presencial a cientos de exdirigentes que abandonaron el PLD, así como de otros partidos pertenecientes a la estructura partidaria del municipio Sosúa.

Dentro de los juramentados se destacan el reverendo Robert Terrero, Yudelka Arvelo, Rusbert Acosta, expresidente del MODA en el municipio de Sosúa; Víctor Quiroz, exfundador del PLD; William de la Cruz, expresidente del comité de base; Carlos Sarapio, Abel Morales, Rafael Amonte, Nelio Pérez, Sandro Moronta, Osiris Peralta, Matilde Salvador, José Brito, Pedro Pablo Martínez dirigente de la Asociación de Pescadores de esta localidad.

Asimismo en Villa Montellano fue juramentado el expresidente del partido oficialista de esa localidad, Andrés Montilla. También fueron juramentados cientos de expeledeístas en Imbert y Altamira.

Las juramentaciones siguieron en el municipio de Puerto Plata, entre los que destacan Octavio Almonte; Rubery Peralta, Dignora Diloné, Oscar Puello, Hilario Núñez, Luis Villa, Eldon Estrada, Mally Rodríguez, Darío Puello, Félix Almonte, otros.

En el distrito municipal Sabaneta de Cangrejo quedó formalmente inaugurada La Casa del Pueblo de esta comunidad.

Donación de Lámparas y Mascarillas

El exmandatario hizo entrega al personal del Hospital Ricardo Limardo de Equipos de Protección Personal (EPP) y 20 lámparas desinfectantes de luz ultravioleta como un aporte para combatir la expansión del COVID-19.

Las donaciones fueron recibidas por el doctor Francisco Pierre, quien agradeció al exmandatario por la entrega.

Visitará Santiago este domingo

Para mañana domingo Fernández tiene previsto visitar la provincia de Santiago y agotará una agenda de actividades, entre las que se citan reunión con dirigentes políticos de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, juramentación de dirigentes que pasan a la Fuerza del Pueblo y donaciones de equipos para contrarrestar el COVID-19.