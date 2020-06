Títulos y elecciones

El gobierno del presidente Danilo Medina tiene en su haber una invaluable realización: la titulación de 70 mil parcelas, mayormente de campesinos beneficiarios de la reforma agraria. En el pasado muy pocos habían podido titular su pedazo de tierra. De modo que el programa de Titulación acometido desde el Palacio Nacional, siempre al estilo del Presidente, dio frutos. Lo que no está bien es que como no se deben realizar los actos masivos de entrega que conllevaba la promoción política, entonces los responsables de la Comisión de Titulación se han lanzado directamente a las viviendas de los propietarios en abierta labor para favorecer al PLD y sus ofertas electorales. Eso no está bien.