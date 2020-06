Director de Titulación dice organismo no hace proselitismo

El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés Díaz, afirmó que ese organismo no hace proselitismo a favor de las ofertas electorales del partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Así lo expresó Dantés Díaz en una carta dirigida al director de elCaribe, Osvaldo Santana, en la que se refiere al señalamiento hecho en la columna Dan de qué hablar del sábado 6 de junio, en el sentido de que la Comisión, impedida de hacer actos públicos masivos, se ha dedicado a entregar títulos casa por casa “en abierta labor para favorecer al PLD y sus ofertas electorales”.

A continuación reproducimos íntegra la carta de Dantés Díaz:

Distinguido Director:

Muy cortésmente, luego de saludarle, tengo a bien dirigirme a usted en ocasión de hacer referencia a lo publicado el pasado sábado 6 de junio del presente año, en la columna “Dan De Que Hablar”, titulada “Títulos y Elecciones”, en la página 2 de ese prestigioso medio informativo.

En este sentido, en dicha columna se reconoce la titulación de terrenos y la implementación del Plan Nacional de Titulación dispuesto por el presidente Danilo Medina, como una política pública que ha dado sus frutos, gracias a la cual la Comisión de Titulación ha logrado regularizar y formalizar más de 71 mil inmuebles estatales en 5 años, entre parcelas, solares de viviendas y apartamentos. Asimismo, la opinión de la columna entiende que no es correcto que la Comisión de Titulación, impedida de realizar los acostumbrados actos masivos de entregas de títulos encabezados por el presidente de la República, a causa de la pandemia, se dedique entonces a entregar los certificados de títulos casa por casa, “en abierta labor para favorecer al PLD y sus ofertas electorales”, cita el texto de la columna.

Es importante destacar que en julio del año 2016, la Comisión de Titulación creó la iniciativa denominada Titulación Llega a Ti (TLT), a través de la cual brigadas de la Comisión visitaban comunidades en el interior del país para entregar, casa por casa, los certificados de títulos de todas aquellas personas que, por alguna razón, no pudieron estar presente en el acto de entrega formal, y en aquellos casos en que las personas tituladas, per sus limitadas condiciones socioeconómicas, no disponen de los medios económicos para trasladarse hacia el Distrito Nacional, desde todos los rincones del país, en procura de recoger sus certificados de títulos, debido al alto costo que para ellos implica trasladarse hacia la Capital en transporte interurbano.

Es decir, la iniciativa de entregar títulos casa por casa ni es nueva ni es selectiva por razones políticas o de otra índole, y de ello la Comisión de Titulación tiene docenas de videos, testimonies de los beneficiados y publicaciones de prensa que dan cuenta de lo anterior.

En la actualidad, y como consecuencia de los efectos de la pandemia, fueron suspendidos todos los actos públicos masivos, incluyendo los actos de entrega de certificados de títulos de propiedad por lo que, desde hace meses, tenernos miles de títulos en nuestras bóvedas, transferidos a favor de particulares, luego de concluidos los procesos técnicos y legales correspondientes.

En vista de que por instrucciones del Gobierno Central nos hemos reintegrado paulatinamente a nuestras labores desde hace casi tres semanas, y tomando en cuenta que la Comisión de Titulación es una institución de servicios, siendo su principal atribución elaborar un plan integral para la titulación masiva de inmuebles, que abarque de manera especial aquellos sobre los que el Estado ha llevado a cabo proyectos de reforma agraria y viviendas, hemos decidido entregar los certificados de títulos que tenernos en nuestras bóvedas, de los proyectos de titulación que fueron concluidos desde antes de la pandemia, y hacer justicia a favor de las familias beneficiadas, las cuales tienen en promedio entre 30 y 40 años en espera de que el Estado les regularizara su situación de la tenencia y les reconociera el derecho de propiedad de lo que por justicia ya les pertenecía.

Además de lo anterior, en virtud del artículo 12.6 de la Ley Orgánica de Administración Publica, No. 247-12, que establece el Principio de Eficacia de la Actividad Administrativa, la actividad de los entes y órganos de la Administración Publicas perseguirá cl cumplimiento de los objetivos y metas fijados, evitando dilaciones indebidas, por lo que mal haríamos en dilatar aún más la entrega de un documento oficial que, al igual que un pasaporte o una licencia de conducir, es un servicio que el Estado debe garantizar de manera oportuna a aquel que lo solicita y cumple con los requisitos exigidos para obtenerlo.

Asimismo, el Tribunal Constitucional dominicano, mediante la sentencia número TC/0036/12, dcl 15 de agosto de 2012, ha establecido que en virtud de que el artículo 51, numeral 2 de la Constituci6n, establece como deber del Estado promover, de acuerdo con la Ley, cl acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, por lo que lejos de entorpecer el proceso de titulación definitiva de un asentado (incluyendo la entrega del certificado de título), debe motorizarse y actuar de manera diligente para que se cumpla con el mandato constitucional”.

Son estas las razones por las cuales la Comisión de Titulación está entregando y continuará entregando los certificados de títulos casa por casa, a través de la iniciativa Titulación Llega a Ti, creada en julio de 2016, sin banderías políticas, como siempre nos hemos caracterizado, y aplicando un estricto protocolo sanitario para la protección de todos, hasta tanto las condiciones sanitarias permitan el restablecimiento de las actividades que involucran gran concentración de personas.

Sin otro particular, se despide de usted, muy atentamente,

José Dantés

Director Ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado.