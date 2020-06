Leonel: gobierno debe concentrarse en resolver problemas y no en maniobrar para perpetuarse en el poder

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, manifestó hoy que le preocupa que el gobierno esté concentrado en ver cómo realiza maniobras inimaginables para perpetuarse en el poder y no se enfoque en resolver los problemas del país.

Fernández condenó la actitud del oficialismo en medio de tanta ansiedad, angustia y temor que padecen ahora mismo por la pandemia los dominicanos, “porque por encima de todo lo que prevalece es la incertidumbre”.

Dijo que dentro de esas maniobras puede colocar como ejemplo, le hecho de que hoy se conocía en la Cámara de Diputados la solicitud de prórroga del estado de emergencia, y que con ello vienen muchas preguntas ante lo contradictorio de la medida.

“Uno se pregunta, si el propio gobierno ha planteado la necesidad de gradualmente irse a una apertura y a una reactivación de la vida nacional, salimos a la calle y ciertamente estamos retornando a esa normalidad, cómo pide una prórroga del estado de emergencia”, se preguntó.

Dijo que la razón de que se haya pedido una quinta prórroga se debe a que “en la medida que se prorroga un estado de emergencia, solo el gobierno está en capacidad de hacer campaña electoral”.

“Salen hasta después del toque de queda e impiden que las demás fuerzas políticas puedan participar democráticamente de la vida electoral”, argumentó Fernández.

Puso también de ejemplo el tema de las ayudas y las asistencias sociales, con las que dijo, procuran sacar una ventaja política, método que resaltó han cuestionado, porque el clientelismo político busca tener personas adheridas porque reciben presuntamente un favor: “y no es favor, porque se hace con el dinero pueblo”.

“Frente a ese método tenemos que reaccionar, creemos que si hay programas de asistencia no es para beneficio político”, dijo Fernández, quien agregó que no se deben convertir las ayudas sociales y asistencias que brinda el Estado para hacer sentir a quien las recibe que debe devolver un favor, porque no lo es.

Juramentaciones

El tres veces presidente de la República juramentó este miércoles en la Fuerza del Pueblo a dirigentes que integran seis movimientos que decidieron pasar a las filas del partido que lidera Fernández.

Leonel expresó su satisfacción por el apoyo recibido y anunció que en los próximos días visitará los 158 municipios del país, a la vez que exhortó a los recién juramentados a formar listas de familiares, amigos y conocidos para llevarlos a votar el próximo 5 de julio.

Entre los juramentados figuran los integrantes del Movimiento Leales con Leonel, coordinado por el exjefe de la Policía Nacional José Armando Polanco Gómez; asó como los del Movimiento Rentcalistas Caletero con Leonel, que agrupa a dueños de Rent A Car de las inmediaciones del Aeropuerto Las Américas, coordinado por Edilo Polanco. También los que integran el Movimiento Libertador Dominicano, coordinado por Giro Tomas; Movimiento de Transportistas Unidos, coordinado por Wendy Mercedes; la Asociación de Chef, Cocineros, Camareros y Steward (ASOCHEFCOS), coordinado por Fernando Valerio y el Movimiento Acción Democrática por la vida.

Asimismo, el movimiento 200 Amigos con Leonel, coordinado por Isidro Clase; Movimiento Altagraciano a Rajatabla con Leonel, antiguo “Movimento Altagraciano con Ranfis”, coordinado por Jordy Jiménez; Movimiento Mil por Mil con Leonel coordinado por Randy Infante Monción, y Alianza de Movimientos Externos la Unión de Santo Domingo Oeste, coordinado por Rafael Rodríguez.