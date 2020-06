Apple promete gastar 100 millones de dólares para promover la igualdad racial

Apple está creando un programa de 100 millones de dólares para promover la justicia racial dentro de la empresa, según lo anunció en un video su diectror ejecutivo Tim Cook, mientras que las grandes corporaciones de EE.UU. se encuentran bajo una fuerte presión para abordar la desigualdad racial entre sus empleados.

"Al crecer en Alabama durante el movimiento por los derechos civiles, vi de primera mano que lo único que hizo un cambio continuo y duradero fue la gente de buena voluntad que dejó de lado la comodidad y la seguridad para hablar y marchar para pedir responsabilidad y hacer lo posible para lograr una sociedad defectuosa más perfecta", afirmó Cook en el video publicado este jueves en Twitter.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020