Santo Domingo.-El diputado de La Romana por Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, afirmó que ha estado contagiado con el coronavirus en tres ocasiones y que a pesar de no hacerlo público, ha continuado con sus labores en el Congreso Nacional, manteniendo el distanciamiento social.

“Y les digo algo, yo no he publicado en ninguna parte, que he sido contagiado con el coronavirus…Yo he estado infectado tres veces con el coronavirus, tres veces yo he estado afectado en este período, y a nadie le he dicho y mantengo mi distanciamiento”, se le escucha decir en un audiovisual que circula en las redes sociales.

El congresista, expresó que el covid-19 es una enfermedad que estará presente durante mucho tiempo, por lo que nadie tiene que alarmarse y sostuvo que “lo que hay es que preparase para vivir con el”.

Botello expresó que ha estado tomando té y haciendo vapores y sus síntomas han desaparecido.