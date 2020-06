El PLD vacaciona

Como si tal cosa, el PLD está de vacaciones: sólo Temo Montás, Presidente provisional de dedo, muy de vez en cuando dice cualquier disparate; el Comité Político no define planes ni futuras líneas de gobierno; las ruedas de prensa casi diarias, para anunciar cosas y/o refutar al adversario, ya es cosa del pasado; no hay acción en los comités zonales, y en la Casa Nacional no suena ni una chicharra…Es que hay otro PLD, con sede en el Palacio Nacional, con un jefe único, Danilo Medina, que con su equipo dirige todo. Punto…(Y quien tenga miedo -dirá él- que se compre un perro prieto).