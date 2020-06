José Paliza dice en 20 años de gobierno del PLD hospital El Seibo se cae a pedazos

EL SEIBO.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Paliza, condenó ayer que en 20 años de gobierno del PLD, el Hospital Doctor Teófilo Hernández de esta jurisdicción se cae a pedazos.

Paliza emitió sus declaraciones, al realizar un donativo de insumos médicos, mascarillas, pruebas rápidas y productos desinfectantes a dicho centro asistencial, en donde felicitó el gran esfuerzo que hacen galenos y enfermeras a pesar de las precariedades.

“Es inaudito que en casi dos décadas de gobierno del PLD, todavía el hospital de esta comunidad se encuentre en condiciones inhumanas, que se cae a pedazos. Esto merece cambiar ya”, expresó Paliza al entregar donativos a través del programa “Ruta Solidaria” que auspicia el candidato presidencial de PRM y aliados, Luis Abinader.

Asimismo, sostuvo encuentros con varios sacerdotes y líderes religiosos que representan iglesias de diferentes denominaciones de esa provincia ubicada en la parte Este del país, quienes garantizan que ese esfuerzo (donaciones), su justicia y balance social, tendrán una apropiada distribución.

Durante su periplo por diferentes locaciones de El Seibo, Paliza estuvo acompañado del Director Legal del PRM; Sigmund Freud, el Director Administrativo de esa organización política; Francisco Torres, el senador de esa provincia Santiago Zorrilla, entre otras personalidades.

Juramenta decenas de miembros PLD y PRD.

El presidente del PRM encabezó la juramentación de numerosos dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicana (PRD), quienes prometieron trabajar para que Luis Abinader sea electo presidente de la República.

“Un ola de cambio impulsa hoy la llegada de decenas de miembros del PLD y PRD, en los municipios Santa Cruz del Seibo y Miches, además de los distritos municipales de Santa Lucía y Pedro Sánchez, los cuales juraron realizar el trabajo político para contribuir al triunfo del PRM en las elecciones del próximo 5 de julio”, expresó Paliza.

Los juramentados en Santa Cruz de El Seibo, son la ex candidata a Vice Alcaldesa del PLD, Santa Mercedes Rosa (Runilda), su esposo Domingo Ciprián (Mindo) y su hija Yanelin Ciprián, además del ex secretario de organización del PLD, Lucho Chahín y del ex candidato regidor del PLD, Jairo Rodríguez. En ese mismo orden fueron juramentados el ex secretario de organización del PRD; Omar Peralta quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en esa jurisdicción, también el señor Gilberto de la Cruz, miembro fundador del PLD.

José Paliza juramentó en el PRM a la dirección municipal en pleno del PRD en el distrito municipal de Pedro Sánchez, encabezada por su presidente y secretario general, así como toda la boleta municipal presentada por ese partido allí además del munícipe Santo Laureano, ex director distrital del PRD.