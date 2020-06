Vicepresidente PRM juramenta cientos de perredeístas que pasaron apoyar la candidatura de Luis Abinader

LOS ALCARRIZOS.- El vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ingeniero Adolfo Pérez, juramentó aquí a cientos de dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de otras fuerzas políticas que pasaron a respaldar la candidatura presidencial de Luis Abinader.

Pérez, quien estuvo acompañado de la candidata vicepresidencial, Raquel Peña; del alcalde de este municipio, Cristian Encarnación, y de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dio la bienvenida a los nuevos integrantes del PRM y los exhortó “a trabajar mañana, tarde y noche para asegurar la victoria en primera vuelta el 5 de julio”.

“Con esta victoria vamos a construir un futuro de prosperidad, oportunidades, desarrollo y crecimiento para todos los dominicanos”, dijo.

El dirigente perremeísta resaltó que por encomienda de Abinader “emprendimos el camino de la reconciliación y la unidad de la familia peñagomista y hemos tocado puertas de muchas gentes en diferentes comunidades del país, como lo hemos hecho en Los Alcarrizos, y los resultados han sido excelentes, y aquí está el ejemplo con este acto multitudinario de apoyo a nuestro candidato y próximo presidente de la República”.

“Fruto de ese trabajo constante y permanente que hemos desarrollado día a día, podemos asegurar que en Los Alcarrizos la familia peñagomista está completamente unida y trabajando con dedicación por el triunfo de nuestro candidato presidencial, Luis Abinader”, resaltó.

Adolfo Pérez manifestó, asimismo, que dirigentes y militantes de otras fuerzas políticas también han pasado a apoyar al binomio Luis Abinader-Raquel Peña.

“Estamos trabajando duro para ganar en primera vuelta con el apoyo del pueblo, que sabe que en un gobierno de Luis Abinader y Raquel Peña no habrá olvido, no habrá abandono, no habrá desampara ni desprotección para ningún dominicano”, dijo finalmente.

Entre los juramentados en el PRM se encuentran los dirigentes del PRD en este municipio, Starlin Rodríguez, Miguel Terreno, José Luis López, Tulio Manzueta, Félix Martínez, Juan Sánchez, Freddy Santana, Roberto Valdez, entre otros.

Informó que del PLD pasaron a las filas del Partido Revolucionario Moderno los dirigentes Raúl Burgos, Gonzalo Mejía, José Solimán, así como otros .

También mencionó a otros dirigentes y militantes que provienen de otras organizaciones, entre ellos Bernardo Santana, Soffy Cabrera, Lenny Sánchez, Ramona Lugo, Francisca de los Santos.

Agradeció el trabajo que vienen realizando los dirigentes del PRM en este municipio, resaltando la entrega y dedicación del alcalde Cristian Encarnación y del dirigente Alberto Caraballo (Caraballito), quien junto a un equipo de hombres y mujeres fueron los responsables de organizar este exitoso encuentro político que marcará el triunfo del PRM en esta demarcación”.