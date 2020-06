Heidy Brown a Vakeró : “Los verdaderos amigos no se dejan ir…eres un caballero”

Santo Domingo.- “Los verdaderos amigos no se dejan ir…eres un caballero”, así reaccionó la rapera Heidy Brown, luego de que su colega Vakeró le enviara un arreglo de flores junto a un oso de peluche, como muestra de arrepentimiento por lo sucedido con el sencillo “Mi Loca”, donde Brown aseguraba que se habían utilizado imágenes sin su consentimiento.

La artista urbana, dijo que solo los amigos reales y los que verdaderamente se valoran, ponen sus diferencias a un lado y dan paso a la calidad humana.

Le recomendamos leer:

“Los verdaderos amigos no se dejan ir, gracias Vakeró por este gesto que no me lo esperaba de verdad los amigos pelean, tienes desacuerdos pero solos los reales y los que realmente se valoran ponen a un lado sus diferencias y le dan paso a la calidad humana, eres un caballero, admiración y respeto siempre mi gran amigo, TKM mi loco”, escribió la también compositora en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el intérprete de “Échale Agua”, dentro del presente, envió una tarjeta donde decía que “una vez se es amigo, se es amigo para siempre" y agradeció a su colega por su comprensión.