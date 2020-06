Águilas posponen su asamblea ordinaria

SANTIAGO. Las Águilas Cibaeñas pospusieron para una próxima fecha la realización de su asamblea ordinaria Anual debido a que por razones del COVID -19 no se completó el quórum presencial requerido para la convocatoria de ayer, aunque en el nivel accionario la asamblea contaba con el 53 por ciento.

El presidente del consejo cirectivo aguilucho, doctor Adriano Valdez Russo, informó que dos accionistas que completarían el quórum no se presentaron debido a que sus familias les pidieron no arriesgar la salud. Un total de 44 accionistas estuvieron presentes, totalizando 513 del capital accionario, que representa el 53.83 %, mientras que para completar el quórum presencial se requerían 46 accionistas, cifra que no pudo ser completada.

Las Águilas harán una segunda convocatoria a asamblea, la que podrá ejecutarse con el 25 por ciento de los accionistas, lo que facilitará el proceso.

Las Águilas Cibaeñas tienen el deber estatutario de convocar su asamblea a más tardar en el mes de julio, y el presidente del equipo considera que ayer se ha iniciado el proceso, conscientes de que la pandemia podría afectar la iniciativa.