Manfred ahora “no está seguro” de que se juegue

El comisionado cambia de parecer y describe un panorama complicado para este 2020 ante la ausencia de diálogo entre peloteros y propietarios

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, le dijo ayer a ESPN que “no está seguro” de que habrá una temporada de béisbol en 2020 y que “mientras no haya diálogo” con la Asociación de Jugadores de la MLB, “ese riesgo real continuará”.

En una conversación con Mike Greenberg para el especial “The Return of Sports” de ESPN, Manfred retiró los comentarios hechos a ESPN la semana pasada, cuando dijo “inequívocamente que vamos a jugar Major League Baseball este año” y calculó la probabilidad de “100 por ciento”.

“No estoy seguro. Creo que hay un riesgo real; y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará”, dijo Manfred cuando se le preguntó si confiaba en que habría temporada. “Es solo un desastre para nuestro juego, absolutamente no hay dudas al respecto. No debería estar sucediendo, y es importante que encontremos una manera de superarlo, dijo.

Manfred dijo que cree que el sindicato tenía la intención de presentar un recurso, por el hecho de que la liga no había cumplido con su obligación bajo el acuerdo del 26 de marzo de jugar la mayor cantidad de juegos posible, lo que consideró una “táctica de mala fe”.

“Los propietarios están 100 por ciento comprometidos a recuperar el béisbol”, dijo. “Desafortunadamente, no puedo decirte que estoy 100 por ciento seguro de que eso va a suceder”.