Ministro de Salud pide excusas a Gonzalo por declaraciones sobre donaciones

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, aclaró este martes que en dos ocasiones ha recibido donaciones de pruebas rápidas para el coronavirus por parte del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

En ese sentido, pidió excusas por las declaraciones que ofreció a la periodista Alicia Ortega en su programa “El Informe”, donde expresó que no recibió las donaciones que venía desde China. Dijo recibió 38,500 pruebas del candidato oficialista.

“Aprovecho paran pedir excusas a Gonzalo Castillo debido a la confusión de una de las preguntas de ese programa referente a las pruebas rápidas que recibí en dos ocasiones y que vuelvo nueva vez a agradecer la donación”, expresó previo a ofrecer el boletín 89 sobre el comportamiento del coronavirus en el país.

Aseguró que lo que se pudo ver en el programa de ayer “fue una confusión y nada más”.

Justificó su respuestas, al indicar que sufrió un lapsus y que durante la entrevista, entendió que se le estaba preguntado sobre las pruebas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de quien "nunca recibió" donaciones, pese a que siempre estuvo dispuesto.

"Fue un lapsus durante esa entrevista, un error en el cual las pruebas rápidas que he recibido, las recibí del candidato Gonzalo Castillo. Lo que entendí durante el proceso de la entrevista es que se me estaba preguntando sobre ;as pruebas del Partido Revolucionario Moderno, que nunca recibí", aseguró.

A finales de marzo pasado, un avión de la empresa Helidosa Aviation Group salió desde Miami con destino a China en busca de una ayuda ofrecida por Gonzalo para combatir el coronavirus Covid 19, sin embargo, esa ayuda nunca llegó hasta el Ministerio de Salud Pública.

Así lo afirmó anoche Sánchez Cárdenas, al ser entrevistado por Ortega.

“Nosotros no la recibimos nunca, nunca la recibimos. Yo no sé si ellos sometieron las marcas porque ni siquiera las conozco”, sostuvo al referirse a las marcas de pruebas rápidas y de PCR aprobadas.