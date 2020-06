“El Estado debe tener un compromiso de transparencia”

Asegura que hará una labor de representación con una red de entidades asociativas

Con la promesa de continuar luchando por la institucionalidad, transparencia, rendición de cuentas e iniciativas encaminadas a fortalecer la lucha contra la corrupción y un Estado más transparente y escrutable, Julio César Valentín compite por su tercer período en el Senado de la República. Busca fortalecer los espacios de consultas ciudadanas, consulta a los actores sociales, a las organizaciones comunitarias, para recoger preocupaciones y aspiraciones colectivas y así servir de canal eficaz para dar respuesta a más inversiones para Santiago en distintos ámbitos, son otros ejes de su propuesta con miras a un nuevo cuatrienio como senador.

Desde el Congreso, ¿qué puede exhibir Valentín en su hoja de servicio?

Escuchar para representar a distintos sectores ha sido uno denuestros sellos de identidad; la Mesa de Consulta Ciudadana, los foros Pensar Para Proponer, las mesas de diálogo y consultas con alcaldes de todos los partidos permitió recoger una serie de preocupaciones y exigencias que se convirtieron en obras de inversión. La gestión de autobuses para todos los distritos y municipios distantes ha sido parte de esa mesa de consulta; hospitales, y un sinfín de obras de infraestructuras extraordinarias. También podemos exhibir obras del Plan Estratégico y del Compromiso Santiago 2020 que desde el 2010-2016 suscribimos. En materia legislativa hemos trabajado en el ámbito de la institucionalidad, una administración pública más sólida. Propusimos y manejamos las leyes del 911 y de las cámaras de vídeo, entre muchas otras.

Con 10 años en la curul ¿qué haría diferente a las anteriores gestiones?

De diferente, las iniciativas que vamos a proponer, como hemos avanzado en una Ley de Administración Pública que fue propuesta nuestra, aunque fue un esfuerzo del Estado, la sociedad y organismos internacionales; la Ley de la Función Pública, además de la Ley de los Derechos de las Personas ante la Administración Pública. Insistiremos en la urgencia e importancia de un Ministerio Público destinado especialmente a la investigación, persecución y sanción de la corrupción y lucha contra la impunidad. Estamos planteando la propuesta de un Procurador General independiente del Poder Ejecutivo, designado por la Suprema Corte de Justicia.

El empresariado pide inversiones acordes a los aportes que hace al PIB; ¿Cómo ayudaría a lograrlo?

Siempre hemos exigido una inversión más próxima a los aportes que hacemos como provincia a los ingresos nacionales, naturalmente, de esto no podemos hacer un juego populista ni irresponsable. Las inversiones que se deben hacer son las que necesita Santiago, no necesariamente en proporción a sus aportes, sería irresponsable lanzar como propuesta una inversión en proporción porque esto es condenar a muerte, al hambre y al desamparo a las provincias que no generan riqueza, y un Estado debe procurar equilibrio, equidad e inclusión; las provincias que no producen más riquezas hay que invertirle también de los recursos que generan riquezas de otras provincias. Fue Julio César Valentín y no otro congresista que en la reforma constitucional planteó que el Estado procurara una inversión más coherente con los aportes a los ingresos nacionales que realicen provincias y regiones, guardando el principio de solidaridad con aquellas provincias que no son capaces de generar más al Producto Interno Bruto.

¿Cuáles proyectos considera prioritarios ejecutar?

Una segunda etapa para la UASD que incluya edificio para ingeniería y arquitectura, medicina, laboratorio científico, un comedor para los estudiantes, multiuso y más aulas, Necesitamos puentes que conecten todos los circuitos de la Circunvalación Norte. Santiago necesita una Barquita, es decir, nuevas viviendas para desplazar a las personas que viven en los Hoyos de Puchula, Chulin, Bartola, en la proximidad del Parque Central; la idea es que el parque termine en el arroyo de Gurabo. Con esto vamos a beneficiar el río Yaque del Norte. Necesitamos un merca Santiago, un mercado con todos los protocolos modernos. Desarrollar un sistema de movilidad integral con la participación del Ayuntamiento, los sectores empresariales y sindicales del sector transporte con autobuses cómodos y un sistema de seguridad vial que proteja la vida de 250,000 mototaxis que hay en Santiago.

¿Problemas ambientales siguen presente a través de los años, ¿qué propiciaría para solucionarlos?

La recuperación urbana y ambiental del Yaque es una gran prioridad. Esa recuperación debe ser orientada en diversas acciones para reducir la contaminación y hacer de este un espacio de ornamentación y recreación, construir el dique de Bella Vista para impedir que las aguas entren a la comunidad, el dique de Rafey y seguir ampliando el espacio boscoso del corredor ecológico que se construyó en Bella Vista, donde han fallecido decenas de personas en distintas tormentas, al igual que en Rafey. Aspiramos que una parte de Rafey sea reubicada y se construya un amplio cinturón verde que dialogue con el otro bosque que hicimos alrededor del río Yaque. También hay que hacer en Pueblo Nuevo y Bella Vista una especie de conectores para procesar las aguas residuales que van directamente al Yaque.

¿Qué cree debería cambiar el sistema de justicia?

Insistir en la independencia que ha avanzado el sistema de evaluación de desempeño, el sistema de Gobierno en la administración de la justicia, plantearía el 100% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia deben ser de carrera no el 75, y sobre todas las cosas plantearía, y ya es parte de nuestra propuesta el fiscal independiente anticorrupción seleccionado por la Suprema Corte de Justicia a partir de criterios de competencia profesional, moral, de prestancia y naturalmente profesionalidad.

Su opositor es apoyado por 16 partidos, ¿cómo ve la competencia?

Dieciséis partido no es lo que importa, lo importante es la estima de la gente. Hay candidatos que lo han llevado 20 partidos y terminan perdiendo las elecciones porque no conectan ni con las aspiraciones, ni con las necesidades de las personas, nosotros hemos estado presente siempre en Santiago y nuestro partido.

¿Por qué votar por usted y no por la oposición?

Porque no ha habido un momento de alegría o de tristeza en la que no hemos estado presente. Estar presente en cada momento nos hace ser una opción. Nuestro competidor por suerte fue senador y la población puede hacer recuento de sus contactos, de sus consultas si las hizo; la nuestra ha estado centrada en escuchar para representar, en acudir a los distintos puntos por lejanos que sean, escuchar a los que más pueden, organizados en el sector privado de Santiago en distintas organizaciones, como la más lejana agrupación de cualquier municipio.