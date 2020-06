Emelyn Baldera exhorta a jóvenes a involucrarse en política

La candidata a diputada por el PRD realizó un operativo junto al Secretario Nacional de la Juventud en diferentes sectores de la avenida Independencia

Santo Domingo.- La periodista Emelyn Baldera valoró el que los jóvenes se integren a trabajar desde las organizaciones políticas de nuestro país, por más conquistas a favor del sector de la población que representan.

Estas declaraciones de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para la circunscripción 1 del Distrito Nacional, fueron ofrecidas en medio de un operativo realizado en conjunto con el Secretario Nacional de la Juventud de dicho partido, Edward Hidalgo, que tocó diferentes sectores de la avenida Independencia y coordinado por la dirigente de la zona, Altagracia Federico.

“Creo que es tiempo de que más jóvenes se involucren en el quehacer político, porque desde ese escenario es que genaremos las transformaciones que tanto necesitamos. Felicito el trabajo que realiza la juventud de mi partido, encabezada por Edward Hidalgo quienes han jugado un papel importante en este proceso en pos del éxito de las candidaturas de la alianza”, comentó la comunicadora Emelyn Baldera, quien se estrena en la política, como candidata a diputada por el PRD.

‘Yo estoy clara que #sepuedehacermas por los jóvenes dominicanos, por eso es que a nuestra llegada al Congreso Nacional trabajaré duro para más oportunidades para ellos, para que no sea tan difícil que los jóvenes logren su primer empleo y que obtengan becas para estudiar fuera o dentro del país y puedan prepararse”, sostuvo la candidata del PRD.

Resaltó que “no es verdad que los jóvenes no quieren estudiar, ni quieren prepararse, por eso mi compromiso es firme con los jóvenes dominicanos. Yo también tuve oportunidades y me abrieron las puertas, las mismas que me comprometo a abrirles a tantos jóvenes que esperan que se les apoye”, aseguró Baldera.

En esta visita, Baldera junto al Secretario Nacional de la Juventud Edward Hidalgo, entregó mascarillas, raciones alimenticias.