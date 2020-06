JCE tendrá centro de acopio en el exterior para enviar actas

La Junta Central Electoral (JCE), a través de su Dirección de Informática, ha introducido para las elecciones del 5 de julio una nueva figura denominada Centro de Acopio, que será instalada en varias localidades del exterior para trasmitir las relaciones de votación a las OCLEEs.

Así lo informó ayer el recién nombrado director de Informática de la JCE, Johnny Rivera, luego de reunirse ayer con los con los veedores y delegados técnicos de partidos políticos, a los fines de tratar todo lo relativo al cómputo electoral en el exterior para las elecciones extraordinarias generales del 5 de julio.

Al término del encuentro, Rivera explicado a los partidos políticos esa nueva figura e indicó como ejemplo que, en el caso de España, que tiene 10 ciudades que van a estar recibiendo electores, no todas van a transmitir, sino que van a tener 3 o 4 centros de acopio de donde van a estar transmitiendo.“Como ustedes saben, aquí los escáneres trabajan en los recintos, pero allá en el exterior, pero allá van a trabajar en localidades”, precisó

Señaló, en ese sentido, que hay novedades que se presentarán en este nuevo evento electoral, como es el caso de personas que residen ahora en el país, pero que están empadronados en otros países y no podrán votar porque ya el padrón está cerrado.

También está lo inverso a esto de dominicanos que votan en otros países, pero que no podrán hacerlo porque no podrán salir de la República Dominicana.

En declaraciones a la prensa, afirmó que ya fue tratado la composición del padrón del local y del exterior, y que fue programada una reunión para la próxima semana a los fines de tratar aspectos relacionados a la comunicación y la seguridad de lo que se va a estar transmitiendo desde el exterior.

El funcionario agregó que una vez terminado el clonado de los 6,457 escáneres que se prepararon para el voto local, ahora iniciará el clonado del exterior con 228 escáneres, cuya personalización se hará en territorio dominicano. De igual forma, se enviarán 277 laptops para informarles a los votantes donde les toca votar.