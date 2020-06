Luis Abinader afirma que ya no contagia con el coronavirus

A nueve días de haber anunciado que dio positivo al coronavirus, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que ha creado anticuerpos que impiden que contagie a otras personas.

“Mi último análisis de sangre establecen que tengo creado los anticuerpos, en este momento, según los médicos, ya yo no contagio, no contagio la enfermedad, pero no significa que ya pueda estar en la calle”, expresó al ser entrevistado en el Show del Mediodía, que se difunde por Color Visión, canal 9.

Sostuvo que pese a ese diagnóstico debe continuar con el tratamiento y bajo aislamiento domiciliario. Reiteró que desde el lunes no ha hecho fiebre.

Mientras, en los próximos días se repetirá la prueba de PCR para descartar la enfermedad.

Sin embargo, el dirigente político aseguró que nunca se rinde ante las dificultades, siempre trata de “secar de abajo” y le pide a Dios fortaleza.

Reveló que los primeros tres días con el virus “fueron duros” debido a que hizo mucha fiebre, incomodidad corporal, tos y dolor cabeza. “Es una enfermedad que te mantiene con mucha incomodidad y gracias a Dios la hemos ido pasando... y estamos aquí casi, casi, del otro lado”, sostuvo.

Situación de Raquel

En cuanto a Raquel Arbaje, su esposa, sostuvo que también ha ido evolucionado satisfactoriamente y que sus hijas, Esther y Adriana han estado asintomáticas. Informó que personal de su seguridad han dado positivo a la enfermedad y que se están tratando. “Lo importante es que ya nos sentimos bien, nos sentimos con fuerza, para que tengan una idea, ayer sostuvimos reuniones de teleconferencia con 12 grupo de jóvenes de diferentes provincias del país y esta noche terminamos todas las provincias”, dijo.