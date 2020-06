¡A través de Internet acabo de hacer mi mejor descubrimiento en mi larguísima prisión domiciliaria! No se trata de alguna teoría que explique la insustancialidad de cierto candidato, o por qué en nuestro país cualquier cosa no es ni esto ni aquello, sino todo lo contrario. No es haber conocido por qué aquí el día más claro llueve. Nada de eso: Mi mejor descubrimiento son Isaac y Nora, dos niños coreanos, de 11 y 8 años, que cantan en español, cómo debe ser, no canciones infantiles, sino clásicos románticos latinoamericanos… (La más tierna interpretación de “Lágrimas Negras” y “Veinte Años”, por ejemplo).