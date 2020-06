Supermercados Nacional abre sus puertas en Plaza Central

“La nueva tienda es la número 15 de la cadena, haciendo la diferencia al estar más cerca de sus clientes.”

SANTO DOMINGO. – Como parte del crecimiento y desarrollo de Supermercados Nacional, correspondiente a Centro Cuesta Nacional, la marca inauguró una nueva y moderna sucursal en Plaza Central.

“La apertura de esta nueva tienda cuenta con nuestra más reciente línea de tiendas con una moderna estructura, diseño y mobiliario, para satisfacer las necesidades de las urbanizaciones vecinas como lo son Piantini, Evaristo Morales, Paraíso, entre otras, y de aquellas personas que laboran en el sector, ofreciendo todas las facilidades, variedad, garantía de calidad y servicio de Supermercados Nacional, más cerca de casa”, destacó José Miguel González Cuadra, presidente Ejecutivo de Centro Cuesta Nacional.

Considerada la tienda número 15 de la marca, y cuenta, entre sus bondades, con el surtido característico de Nacional, con servicio asistido de carnicería, delicatessen y pescadería y todas las categorías como son lácteos y embutidos, sección dieta y nutrición, congelados, frutas y vegetales, entre otros. La tienda también cuenta con la modalidad de comida lista para llevar.

La apertura de la tienda impulsa la generación de empleos en el país, con un grupo de colaboradores que se suman al equipo de Supermercados Nacional para dar el servicio de calidad y excelencia que lo caracteriza. “Con esta apertura, reafirmamos nuestra visión como empresa, que es la pasión por mejorar la calidad de vida de la familia dominicana, a través de una innovadora propuesta de valor, atada a la calidad que nos caracteriza, y reflejada en una experiencia de compra memorable”, continuó González Cuadra.

La nueva sucursal de Supermercados Nacional ofrece una variedad de marcas propias y exclusivas como son Food Club, Líder, Simply Done, entre otras, las cuales garantizan una oferta de precios competitivos y surtido diferenciado. El horario de servicio de esta nueva sucursal es de 7:00 a.m. a 8 a.m. para adultos mayores, personas embarazadas, y aquellas que cuenten con condiciones especiales de salud, y en horario regular para todo el público de 8:00 a.m. a 8:00 p.m y cuenta con acceso directamente desde la Plaza y también por una entrada localizada en la calle Francisco Pratts Ramírez.

Sobre Supermercados Nacional

Supermercado Nacional es el primer formato del grupo CCN que nace en el 1965 ante la necesidad palpable de atender las tendencias de nutrición y alimentación de nuestros consumidores, y cuenta con el mayor surtido de productos nacionales e internacionales de mejor calidad. Las tiendas de Supermercados Nacional enfocan sus esfuerzos en contar con las más innovadoras tendencias en éste sector, y producto de ello, ha asegurado alianzas estratégicas con proveedores internacionales líderes de los productos que mejor satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

El formato ofrece el mayor surtido de productos en la categoría de dieta y nutrición, atendiendo a diferentes regímenes alimenticios, vitaminas y complementos como los súper alimentos, y propuestas para intolerancias y dietas, siempre siguiendo las últimas tendencias.

Además, Supermercados Nacional cuenta con más de 500 productos en nuestra categoría de frutas y vegetales, locales e importados, con la variedad y calidad que sólo Nacional ofrece y acompañado del característico servicio de alto nivel que merecen nuestros clientes.