La FP solicita a la Junta que haga una auditoría al padrón

Debido a las múltiples denuncias sobre supuestos dislocamientos en los centros de votación de los empadronados en el territorio nacional y en el exterior, el partido Fuerza del Pueblo solicitó ayer a la Junta Central Electoral (JCE) una auditoría al padrón electoral.



Mediante una comunicación enviada al Pleno de la JCE, la FP pidió una auditoría, sin que el padrón electoral sea sujeto a modificación alguna, citando como ejemplo lo ocurrido en las elecciones del 2012 y en el 2016 cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corporación Latinobarómetro auditaron el padrón de electores previo a los comicios de esos años.

De igual forma, el partido opositor solicitó a la Junta que ejecute una campaña publicitaria a nivel nacional y en el exterior que enseñe a los dominicanos a acceder a la aplicación tecnológica que les permita comprobar el colegio electoral en donde deben votar.

También la apertura de una vía de reporte de casos de dislocamientos vía telefónica y correo, en la que los ciudadanos puedan reportar sus casos y recibir respuesta luego de ser verificados por la JCE.

“Estas solicitudes permitirán que el cronograma electoral se siga desarrollando acorde a su programación, tal como el despacho de las valijas al exterior, actividad que tendrá lugar el próximo lunes, y al mismo tiempo se informe con claridad y confianza a los ciudadanos sobre el padrón electoral y los casos de dislocamientos”, indica el documento.

El pasado domingo, el Pleno de la JCE respondió a 136 casos que la FP presentó sobre personas que no se encuentran en el padrón del exterior y el organismo dijo que en ellos no encontró irregularidades. Igualmente, reiteró que en los colegios del exterior sólo podrán votar los que se encuentren empadronados en las ciudades donde estén y no en territorio nacional.