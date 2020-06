Lo que más le gusta de RD a la embajadora de Canadá: Merengue, bachata, belleza de la naturaleza y los tostones 

Santo Domingo.- Antes de la carrera diplomática Shauna Hemingway ejerció como periodista. En la actualidad es embajadora de Canadá en la República Dominicana desde octubre de 2017. Dos meses antes había llegado al país.

Luego de casi tres años de misión diplomática, revela que entre las cosas que más le gustan del país están la música y el baile, que le alegran, con los ritmos del merengue y la bachata.

Aunque entre risas se adelanta a indicar que prefiere más observar bailar, y que toda la gente lo hace mejor que ella.

Admite que de su esposo, mexicano, aprendió a bailar salsa. Cuando se conocieron le llamó la atención porque en Canadá sus familiares y amigos no bailaban.

“Lo que más me gusta es la diversidad de la música, porque el merengue y la bachata se conocen en todo el mundo, pero son estilos de bailes muy distintos y eso es lo que me encanta”, expresó.

Cuando vino al país no podía bailar bien, pero ya siente que de una manera u otra, atrapó esta pasión, y cree mejoró.

Citó a Milly Quezada y Johnny Ventura entre artistas dominicanos que le agradan por su excelente carrera.

“Creo que la diversidad geográfica, de la comida, música increíble, bailes, los lugares como el Pico Duarte, el más alto del Caribe”, amplia en entrevista con el periodista Fernando Quiroz en vivo vía Instagram del portal Aplatanao News.

En sentido general, consideró que la diplomacia dominicana ha tenido mucho éxito a través de la música.

Lugares que le atraen

A la embajadora Hemingway encanta el sur del país, en especial lo que llama la hermosa ruta entre Barahona y Pedernales.

“Es muy especial, las playas son hermosas, como Bahía de las Águilas, es como un paraíso”, agrega.

También le gusta Santiago, donde tienen muchos amigos, empresarios y socios del Fondo Canadá.

A menudo van a la costa norte, Cabarete, Puerto Plata, donde residen muchos compatriotas de ella, y realizan proyectos solidarios con comunidades.

Entiende que la República Dominicana tiene mucho que compartir con el mundo.

Muchas personas del mundo tienen solo la idea de que es una isla pequeña del Caribe.

“Estoy segura que no hay ninguna persona que visite a la República Dominicana que no se sorprenda por la riqueza que puede ofrecer, la belleza. Hay que venir a descubrir el país”, afirma.

Y añade: “Se dice que República Dominicana tiene todo, y es cierto. No he conocido todo todavía, pero he conocido una buena parte de la belleza del país”.

Gastronomía: Lo único que cocino bien son los tostones

Su esposo mexicano cocina más que ella, y degusta sus platos. También lo hace una amiga, que cocina para ellos.

“Creo que el único plato que realmente cocino bien son los tostones, ese es mi gran aporte a la familia (risas).

No hay nada mejor, a las 3:00 o 4:00 de la tarde, que disfrutar con las niñas este plato, y su esposo les acompaña con una presidente (cerveza). Lo prepara con aceite de coco y un toque de sal.

Disfruta sancocho, arroz, habichuelas y dulces que esperan seguir comiendo cuando ya no estén en el país. Disfruta sus días, además de compartir en familia, leyendo. Una de sus obras más recientes leídas es Sálvese quien Pueda, del argentino Andrés Oppenheimer.

Tan familiar se muestra, que lo expresa por redes en el Día de las Madres: “Aquí mi maravillosa madre, amiga, terapeuta y también enfermera profesional, emprendedora, jardinera, hermana, abuela, esposa, hija, cocinera”.

Y en el Día de los Padres, a su papá y esposo, les define como sus favoritos, quienes han estado siempre a su lado cuando los ha necesitado.

Día de Canadá

La embajadora Hemingway informó la celebración para el 1 de julio, a las 7:00 de la noche, del Día de Canadá, con las actuaciones artísticas de la dominicana Diomary La Mala y el cubano-canadiense Alex Cuba. El concierto, definido de inclusivo, podrá seguido por las redes sociales.

Adelantó que la música va fascinar, tanto de Diomary, su amiga, y de Alex, quien escribió una canción para Milly Quezada y espera un día puedan hacer algo a dúo. Está muy entusiasmada con esta actividad, “De Canadá con amor”.