Movimiento de Izquierda Unida proclama a Saturnino Espinal como su candidato a senador en Pedernales

El Secretario General del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, junto a la dirección provincial de su movimiento político ofrecieron su apoyo al candidato a senador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Saturnino Espinal.

Mejía, quien además es el ministro de Integración Regional, destacó las cualidades personales y de trabajo de Saturnino Espinal y su solidaridad puesta de manifiesto en este momento de la pandemia por el Covid 19, méritos que le mueven a impulsar su proyecto senatorial.

Afirmó que Saturnino Espinal ha sido víctima de la perversidad política en Pedernales.

De su lado, el candidato a senador del PRD y fuerzas aliadas agradeció el respaldo del Movimiento Izquierda Unida y dijo que con la sumatoria de su militancia se fortalece el triunfo de su candidatura y la de Gonzalo Castillo en primera vuelta.

El Movimiento Izquierda Unida apoya la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño como vicepresidenta.

En el evento realizado en la residencia de Saturnino Espinal, se tomaron todas las medidas de prevención contra el Coronavirus de conformidad con las recomendaciones de las autoridades de salud pública.

A la actividad asistió el coordinador provincial del MIU en Pedernales, Antonio Clase quien junto a su equipo político se comprometió a sumar una cantidad importante de votos de ciudadanos y ciudadanas de Pedernales que apuestan a un cambio en la posición senatorial.

También estuvieron Elpidio Nuñez, secretario nacional de organización del MIU, el doctor José Fernando Pérez Volquez, coordinador provincial de campaña, ex presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario de asuntos jurídicos del PRD, Anita Feliz, candidata a diputada del PRD, Nelsulina Pérez, regidora del PRD, Adalgisa Matos, vicepresidenta nacional del PRD, ex alcaldesa de Pedernales, David Medrano, presidente del PRD en Pedernales, Frank Cuevas, secretario de la juventud del PRD en Pedernales, el doctor Jhonny Pérez Vólquez

Ademas, Ronny Feliz, presidente del Colegio de Abogados filial Pedernales, Victoriano Samboy, ex alcalde de Pedernales, Rubén Matos Suárez, (Chincho), el ex diputado Sergio Díaz, Evangelista Cuevas, ex precandidato a senador del PLD, Pedro Heredia, ex regidor y ex precandidato a diputado del PLD,Tita Heredia, encargada de la mujer, Francisco Medrano (Caamaño), entre otras importantes dirigentes políticos, decenas de simpatizantes y coordinadores del proyecto a senador de Saturnino Espinal y la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo.