PLD solicita investigar a regidor PRM con antecedentes penales quien además cometió crimen electoral

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó de manera formal a la Procuraduría Especializada para Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, investigar los crímenes cometidos por parte del ciudadano Epifanio Peralta, de Villa Bisonó, Navarrete, quien con cuatro antecedentes penales por violación a la ley de porte de armas y violencia de género, falsificó una certificación de no antecedentes penales con el objeto de engañar a la Junta Electoral del municipio, para inscribir su candidatura a regidor en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Mediante instancia depositada en en la Procuraduría Especializada para Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, el Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, señala que el señor Peralta es un criminal reincidente que se encuentra condenado de manera definitiva a tres años de prisión, por violación a la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en virtud de la sentencia No. 2577, de fecha 26 de diciembre de 2018, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Anterior a la actual condena, el regidor del PRM, Epifanio Peralta, había sido sometido a la justicia en dos ocasiones, en los años 2010 y 2012, por asociación de malhechores y violencia de género, habiendo logrado dos autos de no ha lugar por parte de los juzgados de instrucción que evaluaron las acusaciones presentadas en su contra.

No obstante lo anterior, y a través de medios que deberán establecer las autoridades, el señor Epifanio Peralta falsificó un certificado de no antecedentes penales, en fecha 11 de julio de 2019, para tratar de burlar a las autoridades electorales sobre su condición de ciudadano condenado por la justicia dominicana, lo cual lo inhabilitaba para ser candidato a una posición de elección popular, pues sus derechos civiles y políticos se encuentran suspendidos, y se inscribió como candidato a Regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Navarrete, provincia Santiago, el 22 de agosto del mismo año.

El Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago emitió, el 13 de diciembre de 2019, una orden de arresto en su contra, a los fines de dar ejecución a las disposiciones de la sentencia condenatoria. Sin embargo, el señor Peralta no fue arrestado y promovió su candidatura a regidor, habiendo sido electo en las elecciones del 15 de marzo.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, la falsedad en materia electoral es castigada con la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, en particular a aquellos que utilizaren o distribuyeren, a sabiendas, cualquier documento que imite cualquier otro documento de los requeridos por esta ley[1], tal y como ha hecho el señor Peralta, al utilizar un certificado de no antecedentes penales falso que trato de imitar a uno genuino.

“En vista de ello, le hemos solicitado a la Procuraduría que una vez comprobada la falsedad en materia electoral cometida por el señor Epifanio Peralta, sea sometido a la acción de la justicia por las sanciones que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral, y que se le aplique además las disposiciones del Código Penal, correspondientes al tipo de infracción que ha cometido, como la falsedad en escritura pública y el uso de documentos falsos”, se expresa en la instancia

José Dantés Díaz expresó que “en vista de que el señor Epifanio Peralta no estaba habilitado para aspirar a ningún cargo electivo y, mediante el crimen cometido burló a las autoridades electorales y resultó electo como regidor por el PRM, hemos solicitado además que la PGR de oficio le requiera a las autoridades correspondientes que le sea anulado el certificado de elección, toda vez que dicha elección no fue sobre la base de las normas establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, sino mediante el fraude cometido”, agregó.

El señor Peralta es un condenado prófugo de la justicia, por lo que corresponde proceder a su apresamiento para que inicie el cumplimiento de su condena, y que el escaño de regidor que queda libre sea ocupado por la persona que, de acuerdo con las leyes de partidos y de régimen electoral, le corresponde ocuparlo.

“Este es otro ejemplo más de los hombres que forman parte del cambio que promueve el PRM. El país debe mantenerse vigilante porque es la delincuencia común y organizada que ha ido ganando cada vez más espacios en ese partido que quiere llegar al poder”, finalizó el dirigente político.

Junto a la denuncia, el PLD depositó como soporte documental y evidencias copia de la certificación de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, de fecha 11 de enero de 2016, contentiva de los 4 sometimientos penales del señor Epifanio Peralta; copia de la Resolución Penal Núm. 1525-2019-SRES-00475, de fecha 13 de diciembre de 2019; copia del certificado de no antecedentes penales falso, utilizado por el señor Epifanio Peralta, de fecha 11 de julio de 2019; copia de un certificado de no antecedentes penales a nombre del señor Epifanio Peralta, genuino, de fecha 4 de junio de 2020, y una publicación de un medio de comunicación, de fecha 18 de junio 2020, con declaraciones del fiscal de Santiago sobre la necesidad de apresar al regidor Epifanio Peralta.