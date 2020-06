Abogados piden reinicio de las actividades judiciales en SFM

SAN FRANCISCO DE MACORIS. - Calificando de una dictadura judicial, cientos de abogados piquetearon hoy las instalaciones del palacio de justicia del Distrito Judicial de Duarte, para reclamar la apertura de los tribunales ya que los abogados de la región ya no encuentran que hacer frente a la situación que mantiene fuera de actividad a la justicia de la provincia Duarte, y el país.

Los abogados comenzaron a llegar a las instalaciones del palacio de justicia en medio de la presencia de agentes de la policía Nacional quienes impidieron que los profesionales del derecho penetraran al interior de la institución como pretendían los manifestantes.

El Colegio de abogados hizo un llamado a la clase jurídica nacional y a la sociedad dominicana a enfrentar por todos los medios la intentona perpetrada por el Consejo del Poder judicial el derecho de toda la justicia.

‘’Esta lucha es de todos y por todos será librada, no virtualidad, no al abuso, no a la conculcación de la justicia’’ dice el documento que entregaron los abogados de la provincia Duarte.

El presidente del Colegio de Abogados Ridalmi Rodríguez al hacer entrega de un manifiesto público, dijo que los abogados utilizaran los mecanismos que sean necesarias para que las autoridades dispongan la reapertura de los tribunales por entender que se puede abril tomando las medidas correspondientes y el protocolo frente a la situación del Covid 19, que motivaron la suspensión de las actividades.

‘’Ya estamos cansados de estar sin trabajar y los jueces están tranquilos cobrando su dinero, pero los abogados no encuentran que hacer frente a la situación, el tercer poder del Estado esta sin trabajo y no encontramos que hacer’’ dijo Ridalmi Rodríguez.

Esta es la segunda ocasión que los integrantes del Colegio de Abogados salen a las calles a reclamar la apertura de los tribunales, ya que el pasado jueves realizaron una manifestación similar

El manifiesto público de los abogados fue leído por el licenciado Rafael Lucas Tejada, al culminar la concentración para en reclamo de la apertura de los tribunales.

A pesar de la presencia de la policía la manifestación concluyo sin ningún tipo de dificultades entre los abogados y las tropas de la policía que fueron colocadas allí para evitar alteración del orden.