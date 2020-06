(Décima cibaeña)

Ei dotoi No e gran amigo

De lo malo, de epidemia

Sea chiquita o pandemia

Pejte o coronaviru

Para pici o para virgo

Ei no peidona a nadie

Mucho meno ai de la calle

No vale la Metresilí

Que ei Dotoi no dirá sí

A donde quiera que vaye.

Joseph Wiseman fue muy malo

Pa’ fuñí a James Bond

Fue peisonaje jodón

Pa cuaiquiera daile un palo

Con ei no se hace trato

Poique a nadie va a curai

Su gran pasión e matai

Así lo hizo en Zapata

Puso a Brando en cuatro pata

Con embojcada fatai.