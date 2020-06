El expresidente Leonel consideró que al observar lo que ha sucedido en el país con la publicación de encuestas que según él no obedece a la verdad, se instala un nuevo fenómeno que denominó “fake encuestas”.

“Observando lo que ha pasado en nuestro país en las últimas semanas, además de fakes news, que no es noticia falsa sino noticia engañosa, yo creo hemos descubierto en República Dominicana algo nuevo que sería fakes encuestas, que serían encuestas engañosas”, expresó Fernández.

Sostuvo que esas encuestas engañosas dan la impresión de que lo explican en términos estadísticos cuantitativos es lo que el pueblo dominicano está pensando, pero resulta que usted puede poner a la gente a decir lo que la gente no quiera decir. “Una encuesta para ser creíble requiere definir cuál es la metodología que se va utilizar y requiere tener claro cómo se hace y si ante una pregunta yo no espero una respuesta sino un simulacro de acción y la pregunta que sigue es una respuesta, ya esa encuesta está sesgada”, subrayó.

Agregó que también se sabe que no siempre la gente expresa lo que quiere y siempre no lo expresa con libertad. “Si alguien está en un cargo público tiende a ocultar lo que piensa y es lo que se llama la espiral del silencio y eso no se va expresar en una encuesta, se va a expresar el día de la votación, se está expresa en el apoyo en las calles”, subrayó. Fernández habló luego de una visita al local del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Esta semana se han publicado dos encuestas independientes, Gallup y Greenberg que establecen que Luis Abinader ganaría las elecciones del 5 de julio en primera vuelta.