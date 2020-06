Religioso dice que todo está decidido y solo falta votar

El párroco de la Iglesia Las Mercedes, Fray Máximo Rodríguez, dijo ayer que ya el pueblo ha tomado una decisión para las elecciones del 5 de julio y que lo único que falta es ir a votar.



Al oficiar una misa por la salud del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, el religioso señaló que el pueblo está decidido, porque quiere algo diferente y está cansado de las injusticias, la corrupción y la impunidad.

“Creo que ya las condiciones están dadas y todo el mundo está con su mente clara y ya no hay vuelta atrás. Ya esto está definido y decidido. Lo que falta es que se vaya a votar. El pueblo dominicano ya está claro y no es porque nadie lo compre... Es que ya la juventud no aguanta más”, dijo Fray Máximo Rodríguez, durante la homilía.

Pidió a los presentes orar para que la pandemia del Covid-19 no obstaculice el esfuerzo de la población de ir a las urnas.

“Hay que ir a las urnas cuidándose muy bien, mascarilla y distancia física y después que se vote hay que ser diáfano y transparente en el conteo de los votos y que se vea el resultado que emana de las urnas, sin posibilidad de hacer marrulla”, expresó.

Aprovechó el escenario para hacer un llamado al presidente de la Junta Central Julio César Castaños Guzmán, tras afirmar que se trata de un hombre cristiano y democrático, conocedor de lo que pasó en los procesos electorales de octubre y en febrero.

“Quiero decirle a él, que se case con la gloria ahora, que respete la libertad del pueblo y que piense en la patria, no en un partido. Debe pensar en la patria, en la democracia y en que aquí no haya problemas, porque las cosas no son como antes, ya este pueblo ha despertado y sobre todo la juventud que piensa está bien clara”, manifestó Rodríguez.

Ni guerra civil ni sangre

El párroco de la iglesia Las Mercedes pidió al presidente de la JCE interponer sus buenos oficios para defender la democracia y la patria.

“El pueblo está expectante y no queremos guerra civil ni sangre. El 5 de julio comencemos verdaderamente una nueva etapa en esta república”, expuso.

Pidió a Luis Abinader que tras ganar las elecciones “cumpla con lo que promete” y que si no lo hace, el mismo será el primero que se le irá encima. En la misa estuvieron presentes varios dirigentes del PRM, entre estos Milagros Ortiz Bosch, Tony Raful y su hija Faride, candidata a senadora por el Distrito Nacional.

Es un error que Danilo Medina salga a las calles

Fray Máximo Rodríguez consideró que no es correcta la salida a las calles del presidente Danilo Medina, en favor de la candidatura de Gonzalo Castillo.

El religioso dijo que esta acción demuestra la debilidad que se tiene.

El cura párroco consideró que esto no va a aportar a las aspiraciones del candidato presidencial Gonzalo Castillo y dijo que lo mejor es que el gobernarte deje a cada candidato terminar su campaña.