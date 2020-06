Danilo: “lo que está en juego no tiene precio”

El presidente Danilo Medina volvió advertir a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que acrediten delegados en los colegios de votación que tengan agallas porque lo que está en juego en las elecciones no tiene precio.

“A la dirección del partido, no pueden enviar señoritos a las mesas electorales. El que no tenga valor para defender su voto que no vaya. Hay dirigentes que porque su hijo gane 5 o 6 mil pesos lo mandan como delegados. No señor, ahí lo que está en juego no tiene precio; dos cosas para ser delegado de mesas:

formación, capacidad, que se sepan expresar, pero sobre todo que tengan agallas, que tengan valor, que sepan defender el voto, porque las elecciones municipales que pasaron, que esta gente la vendieron como la derrota de Waterloo del Partido de la Liberación Dominicana, pero no fue tal derrota, eso fue empate y eso fue así porque al PLD le anularon 130 mil votos”, subrayó.

Las declaraciones de Medina han sido difundidas en las redes sociales en un video que fue filtrado por algunos de los que participaron en un encuentro que se desarrolló en Azua el pasado sábado.

Medina instó a elegir los delegados que tengan más agallas y los que tengan la capacidad de defender el voto de manera gallarda.

“No queremos cobardes en las mesas electorales”, insistió. El presidente de la República ha sido insistente en que los delegados del PLD defiendan los votos en las mesas, incluso como “su vida”.

Medina caravaneó el pasado fin de semana en varias provincias del Cibao en apoyo a los candidatos del PLD. Defendió el posicionamiento electoral de su partido y dijo que todo lo ocurrido en el país desde las elecciones municipales de marzo ha beneficiado la organización. Cuestionó que hasta ahora no ha ocurrido nada que pueda afectar el posicionamiento del PLD.

Apuesta a primera o segunda vuelta

Esas afirmaciones las hizo Medina en un encuentro del Comité Central el pasado viernes, en el que dijo que su partido ganará, ya sea en primera o segunda vuelta. Medina ha dicho que la oposición intenta generar una percepción de que gana en primera vuelta las elecciones del domingo con la finalidad, según él, para que se diga de que el resultado fue producto de un fraude.